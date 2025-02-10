20歳の浜野まいかが所属するチェルシー女子。9日に行われた林穂之香が所属するエヴァートンとのFAカップに4-1で勝利し、準々決勝進出を決めた。浜野は、後半24分に投入されると2分後にチーム3点目となるゴールを奪っている。チェルシー女子は英トップリーグ5連覇中の強豪。昨年5月にリヴァプールに負けて以降、26試合で25勝1分とすさまじい強さで無敗記録を継続している。エヴァートン戦は先制した相手が守備を固めてきたが、結果