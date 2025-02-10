伊東純也、中村敬斗、関根大輝が所属するフランス1部のスタッド・ランス。31歳と最年長の伊東は、チームの攻撃を牽引する存在として活躍を続けている。『DataMB』によれば、伊東は、シュートをアシストした回数が欧州7大リーグ選手のなかで、4位だそう（48）。1位はビジャレアルMFアレックス・バエナの60、2位はバルセロナFWラフィーニャの54、3位はトッテナムMFデヤン・クルセフスキの49。当然ながらリーグの差があるので単純比較