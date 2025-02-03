毎週月曜21時よりフジテレビ系で放送中の清野菜名主演ドラマ『119エマージェンシーコール』の第3話に向けて、渡辺恒也プロデューサーからコメントが到着した。 参考：見上愛は“追い続けたい”女優だ『光る君へ』『119』『風、薫る』などで進化する表現力 本作は、消防局の通信指令センターを舞台に、個性的な指令管制員（ディスパッチャー）たちが、困難な状況にチーム