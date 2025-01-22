Instagramに投稿されたのは、おじいちゃんの食事風景を真横で見つめる超大型犬の姿！あまりにも物欲しそうな様子でじーっと見つめる姿からは、無言の圧力を感じるほど…。 健気に待ち続けるわんこの姿は195万回以上も再生され、「これは、敗北します」「座高が同じw」「圧すごすぎてw」といった声が寄せられました！ 【動画：おじいちゃんがご飯を食べていたら、隣に超大型犬が…絶対無視できない『とんでもない圧力』】