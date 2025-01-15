1.飼い主のニオイがするから 飼い主の足の間に挟まるのは、愛犬が飼い主のニオイに包まれたいと感じているからです。 飼い主の足のニオイを好む犬は多く、足や靴下のニオイを嗅がれる人も多いのではないでしょうか。 足のニオイを嗅がれるのは少し複雑な気持ちになりますが、犬にとって大好きな飼い主のニオイなのでいつでも感じていたいものなのです。 2.温かいから 人間の足の間は体温が高いため、寒い時期は犬が温まり