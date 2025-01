FC東京とキットサプライヤーのNew Balance((株)ニューバランスジャパン)は10日、2025シーズンの明治安田J1リーグで使用する新ユニフォームを発表した。2021年にスタートしたクラブとNew Balanceのパートナーシップは、2025年で5季目に突入する。FC Tokyo 2025 New Balance HomeFC東京 2025 New Balance ホーム ユニフォーム2025ユニフォームのデザインテーマは「The Beat of Tokyo Nights」。東京の夜景や車のライトの輝きなど