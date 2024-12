Googleの量子コンピューティング研究部門であるGoogle Quantum AI Labが、105個の量子ビットを搭載し、量子エラー訂正の指数関数的な改善と超高速計算を実現した新たな量子チップ「Willow」を発表しました。Meet Willow, our state-of-the-art quantum chiphttps://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip/Quantum error correction below the surface code threshold | Naturehttps://www.nature.com/articl