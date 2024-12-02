¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2Æü¡¢¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶Åê¼ê¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÅÅÄÅç¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Ãæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç³«¤­Ä¾¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«