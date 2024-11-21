アジア株は売り優勢も下値は限定的、エヌビディア決算嫌気した売りは一時的か 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 19652.25（-52.76-0.27%） 中国上海総合指数 3371.09（+3.10+0.09%） 台湾加権指数 22602.05（-86.31-0.38%） 韓国総合株価指数 2485.49（+3.20+0.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8316.70（-9.59-0.12%） アジア株はまちまち。 注目されていた米半導体大手エヌビディア決