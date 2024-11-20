アジア株はまちまち、エヌビディア決算待ち豪州株は反落、前日に史上最高値更新 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 19627.61（-36.06-0.18%） 中国上海総合指数 3342.35（-3.66-0.11%） 台湾加権指数 22870.24（+21.44+0.11%） 韓国総合株価指数 2484.02（+12.07+0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8345.30（-28.72-0.34%） アジア株はまちまち、エヌビディア決算待ち。 前日のエヌビ