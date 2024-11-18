アジア株上海と香港は大幅反発、米中対立激化懸念ひとまず緩和習近平氏がトランプ氏と協力する用意 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 19658.26（+231.92+1.20%） 中国上海総合指数 3372.18（+41.45+1.24%） 台湾加権指数 22572.16（-170.61-0.75%） 韓国総合株価指数 2462.55（+45.69+1.89%） 豪ＡＳＸ２００指数 8312.60（+27.45+0.33%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77262.56（