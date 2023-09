市場調査企業のGrizzly Researchが、中国の通販サービス・Temuの提供する公式アプリがユーザーの知らないうちにスマートフォンのデータにフルアクセスして大量の情報を引き出すスパイウェアであるとして、警鐘を鳴らしました。しかし、このGrizzly Researchの主張に対して「アプリがスパイウェアというのは言い過ぎだ」という批判が集まっています。We believe PDD is a Dying Fraudulent Company and its Shopping App TEMU is Cl