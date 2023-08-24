大阪府の音楽イベントで韓国の著名女性DJ「DJSODA」さんへの不同意わいせつ容疑などで観客の男女3人が告発された事件で、府警が水戸市の女性（21）を任意で事情聴取したことが24日、分かった。「うれしくて触った」などと話したという。