韓国のDJでインフルエンサーのDJ SODAさん（36）。昨夏、自身がイベントで胸を触られる性被害を受け、それを基にしたアダルトビデオが制作されたうえ、いまだにダウンロードできる現状だと、自身のXで苦しい胸の内を明かした。投稿は2024年8月23日付。日本語で長文のもののほか、ハングルと英語でも類似の内容で訴えかけている。「反日」レッテルに「本当に日本が嫌いなら...」DJ SODAさんは2023年8月、大阪で開かれた音楽フェス「