元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（53）が8日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。岸田文雄首相の“異次元”の少子化対策について言及した。岸田首相は4日の年頭会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とし、児童手当など経済的支援、幼児教育・保育サービス・育児休業制度などの強化に努めると表明。6日には、関係省庁による検討会を設置するよう小倉将信こども政策担当相に指示した。月内に初会合を開