まだ遊びたい年齢ならともかく、アラサーの声が聞こえてくる女性には、「軽い気持ちで手出しできない」と考える男性が多いもの。では、「こういうタイプに近づくとまずい」と警戒されるアラサー女性ならではの特徴にはどんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『こいつは地雷だろ…』と周囲の独身男性に警戒されるアラサー女性」をご紹介します。【１】家庭的なアタ