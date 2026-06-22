新コスモス電機 岩谷産業株式会社と米国での家庭用ガス警報器事業に関する合弁会社を設立

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典以下「新コスモス電機」）と岩谷産業株式会社（代表取締役 社長執行役員兼CEO：間島 𥶡、以下「岩谷産業」）は、米国における家庭用ガス警報器事業の拡大および安定供給体制の構築を目的として、米国に新会社「Iwatani New Cosmos America Inc.（日本語名：岩谷新コスモス米国会社、以下「本合弁会社」）」を設立しました。

設立の背景

近年、米国では老朽化したガス配管を起因とするガス漏えいや爆発事故が増加しており、ガス漏れ検知に対する需要が高まっています。メイン州、ニューヨーク市では、家庭用ガス警報器の設置が義務化されており、イリノイ州やマサチューセッツ州などでも、義務化に向けた法案が提出されていることから、今後数年で適用地域はさらに拡大すると見込まれています。

このような状況下、新コスモス電機は2024年にメキシコの委託工場で家庭用ガス警報器の生産を開始しましたが、米国での需要拡大への対応と、より一層の安定供給体制の構築を目的として、新たに米国で委託生産を開始することとなりました。そこで、米国におけるより強固な事業基盤の確立を目指し、両社は米国での合弁会社設立を決定しました。本合弁会社では、メキシコおよび米国での委託生産品の生産管理を担い、質・量の向上を図ることで、需要に応えてまいります。

岩谷産業と新コスモス電機は、1970年代より家庭用LPガス警報器「みはり」の販売を通じて長年にわたり協業を続け、両社の連携関係を強化してきました。

家庭用ガス警報器の安定供給と機能向上を通じて、米国におけるガス利用の安全性向上に貢献するとともに、安心・安全な社会インフラの整備に寄与してまいります。

生産委託する米国の工場製造するガス警報器（主要商品）

合弁会社概要

名 称 ：Iwatani New Cosmos America Inc.（日本語名：岩谷新コスモス米国会社）

設 立 ：2026年6月15日

住 所 ：2200 Post Oak Boulevard, Suite 1150, Houston, TX 77056, U.S.A.

出 資 比 率：岩谷産業60％、新コスモス電機40％

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス