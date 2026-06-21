最高のリトリートを体験できる THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢　2026夏の味覚を存分に味わうグリルディナー＆ペットフーディスト監修愛犬用”夏ディナー”　提供開始

2026夏限定ディナー１泊２食付プラン概要

前橋園芸株式会社2026夏限定ディナー全6品

期間:2026年7月1日～9月30日

料金:1 名 22,800 円(税込)～

定員：1～4名

予約:公式サイト（ https://www.thefiveriversfineglamping.com/ ）最安値で予約可能

場所:THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢

提供時間:17:00 or 17:30（2時間制）

※全プランアルコールを含むドリンク飲み放題付

大型円形鉄板で焼き上げる豪華グリルディナー

2026夏限定ディナー 全6品

備長炭を贅沢に熱源として使用。炭火でしか出せない香り高い味わいや、フランベ体験を存分にお楽しみいただけます。

■赤城牛と福豚のお重

赤城牛のお味を存分に味わっていただけるよう贅沢に厚切りカット。備長炭鉄板でお好みに焼いて、仕上げにフランベで香り付けすれば、焼いても食べても大満足間違いなしの１品です。さらに、群馬県産豚肩ロースと福豚ポークソーセージもご用意。群馬の味覚が詰まったお重をご堪能ください。

■グリーンサラダ

サニーレタス、キュウリ、アーリーレッド、パプリカをふんだんに使用したフレッシュサラダ。すりおろしオニオンドレッシングでご賞味あれ。

■FIVERIVERS特製ガスパチョ

スペイン南部アンダルシア地方を発祥とするトマトをベースにした冷製スープ。爽やかな味わいが楽しめ、トマト、きゅうり、パプリカ、セロリ、玉ねぎ、にんにく等の多くの食材で作り上げたシェフ特製オリジナルガスパチョ。夏バテ防止や、食欲のない暑い季節にぴったりのスープに仕立て上げました。

■鮎の塩焼き＆夏野菜の串焼き

鮎は日本の夏の訪れを告げる代表的な川魚料理。独特の香気を持つことから「香魚」とも呼ばれる鮎を、シンプルに塩だけで焼き上げることで、淡白ながらも深みのある味わいと、ほのかな内臓の苦味を楽しめます。大型円形鉄板の炭火焼きで豪快に焼き上げてお召し上がりください。夏野菜串焼きにはオクラ・アスパラ・ナス・エリンギをチョイス。こちらも鉄板でこんがりと焼き目をつけてご賞味ください。※具材はその日毎に新鮮な素材を吟味して提供します、何が出てくるかは当日のお楽しみ。



■ダッチオーブンで炊き上げる”おこげごはん”

群馬県産コシヒカリと白沢の天然水を使用して炊き上げるふっくらごはんを、備長炭を使用した円形鉄板とダッチオーブンで炊き上げることにより、香ばしいおこげもお楽しみいただけるアウトドア感満載の一品です。

■チョコレートフォンデュ バナナ＆マシュマロ

みんな大好きチョコレートを鉄板で熱々にして、フルーツと一緒にフォンデュスイーツ！炭火で炙ったり、コーヒーに入れてアレンジしたり、ぜひお好みの食べ方でご賞味あれ。

※仕入状況により予告なく変更・終了する可能性がございます。予めご了承ください。

”特製愛犬ディナー” 2026夏ver

夏には暑い日々を元気に過ごすための栄養満点なメニューを、

季節に合わせて身体の調子を整えてくれる食材をふんだんに使用したメニューを、

スペシャルな日には家族全員で楽しんでいただけるようなメニューを、

ペットフーディスト資格を有するスタッフ監修のもと開発・提供しております。

サイズ＆料金

Sサイズ…1300円

Mサイズ…1600円

Lサイズ…1900円



注文方法

ドッグラン付グランピング予約時に、オプション項目よりお選びください。

特製愛犬ディナー 全3品

１.夏バテ防止！ 野菜そうめん

暑い夏を乗り越えられるよう、夏バテ時の水分補給と食欲不振解消に効果的なそうめんをご提供。別添えのしじみ出汁と、お好み具材をトッピングしてお召し上がりください。

２.ミニとろとろ焼き＆そうめんトッピング具材3種

大好評ミニとろとろ焼きをはじめ、鶏のササミ、ズッキーニ、ミニトマトを載せた、そうめんトッピング用プレート。愛犬の好みや体格に合わせて食べれるよう細かめにカットし別皿でご用意しました。

３.ブルーベリーのヨーグルトアイス

定番のヨーグルトアイスデザート。旬なブルーベリーと共にご賞味あれ。

■こだわり食材一覧

なす：水分補給しやすく、ナスニンの抗酸化作用により生活習慣病予防への優れた効果を発揮します。

トマト：リコピンによる抗酸化作用があり、夏バテ予防効果あり

ズッキーニ：清熱・利尿作用に優れており、膀胱炎・高血圧などに有効

ブルーベリー：旬のフルーツ、アントシアニンの抗酸化作用が特徴

■ペットフーディスト資格を保有するマサト＆ユカ

食事スペースも完全ノーリード空間！

食事スペースの”プライベートテラス”には、愛犬専用の椅子を各部屋２脚ご用意。

愛犬もノーリードで滞在可能。一緒にテーブルを囲んで家族団らんの素敵な時間をお過ごしください。

◆料理長 橋本 悠(はしもと・ゆう)

ファイブリバーズの料理開発・監修を担当。

「地場産の旬な食材を活かし、お食事からも沼田の魅力を感じて頂けるようなメニューのご提供を心掛けております。また、季節限定ではありますが渓流釣りインストラクターとしての経験を活かして、渓流釣りプランの担当も務め、ご来場されたお客様にリトリートな時間をお過ごしいただける体験をご提供させていただいております。」

【 THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢 】

森のインフィニティプール

群馬県にあるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢（ザ ファイブ リバーズ ファイン グランピング、住所：群馬県沼田市白沢町高平2540） は、深い森とプールとサウナが一つとなり、四季ごとに最高のリトリートを体験できるグランピング＆キャンプリゾートです。

【施設概要】

施設名 : THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢

所在地 : 〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540-5

交 通 : 【車】東京方面より 関越自動車道 「沼田IC」から約15分

公式ホームページ : https://www.thefiveriversfineglamping.com/

公式Instagram : https://www.instagram.com/thefiverivers_fineglamping

予約方法 : ご予約は公式サイトで承ります。

お客様からのお問合先 : 公式ホームページより公式LINE またはお電話にてお問合せください。

■運営元：前橋園芸株式会社について

当社は造園会社としてお客様の日常に彩りを添えるお手伝いをさせていただき、創業56年を迎えることができました。庭園やエクステリアデザイン、インドアグリーン、生花、サウナ、プールなど多岐にわたり多くのお客様よりご愛顧いただいております。

2022年4月より群馬県沼田市にて、森、サウナ、プール、川のせせらぎ、ドッグランを併設した、最高のリトリートを体験するグランピング＆キャンプリゾート『THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬白沢』を展開しております。

http://www.m-engei.co.jp/