SNS総フォロワー80万人超、日本で一番バズるJリーガー初の著書！『選ばれなかった僕の戦い方』が発売！ 初版限定オリジナルカード付き！

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『選ばれなかった僕の戦い方』（田中パウロ淳一著）を刊行しました。

夢を笑われたことがある、選ばれなかった、評価されなかった、「お前には無理だ」と言われた--それでもまだ、あきらめていない。そんなすべての人へ贈る、田中パウロ淳一の初めての著書です。

■天才ではないすべての人に贈る勇気の言葉

小学生のときも中学生のときもトレセン（※）にも選ばれず、全国大会という大きな試合で結果を出したこともない。

プロのサッカー選手になるという夢を笑われ、お前には無理だとも言われた。

「イキっている」とボコボコにされたこともある。



それでも、あきらめずに努力を続け、高校時代にプレースタイルやパフォーマンスで、スカウトの目に留まり、見事、川崎フロンターレでプロデビュー。



しかし、その川崎フロンターレを1年で退団。オランダ、ドイツ、チェコ、フランスと欧州各国でのプレーを模索するも、どことも契約できず帰国。

J3のツエーゲン金沢から再出発することとなる。その後はFC岐阜、レノファ山口FC、松本山雅FCを経て、最後は契約満了。

行き先のなくなった彼は、当時関東1部リーグで戦う栃木シティで再起をはかる……。



栃木シティはその後3年連続で昇格し、2026年シーズンはJ2に。

自身は、TikTokをはじめ各SNSでの発信にも精力的に取り組み、「パウちゃん」シリーズが人気を博してSNS総フォロワー数は80万人超。TikTok Awards Japan 2025にもノミネートされるなど、サッカー業界に独自のポジションを確立した。

そんな波乱のキャリアを経ながら、現在もJ2のピッチに立ち続ける著者が、折れそうになったとき自分を動かしてきた思考と、やれることを全部やり続けてきた行動を語る。

※トレセン概要（公益財団法人日本サッカー協会より）

https://www.jfa.jp/youth_development/national_tracen/

■ こんな方におすすめです

■初版限定オリジナルカード付き！

- 夢に向かっているが、なかなか結果が出ずに悩んでいる方- 「自分には無理かもしれない」と感じながらも、あきらめたくない方- 挫折を経験し、もう一度立ち上がろうとしている方

本書には初版限定でスマホケースに入れることができるサイズ（89mm×63.5mm）のカードを封入。

スマホケースに入れて、田中パウロ淳一選手と一緒に過ごすことができます。

上の3種類のうちの、どれか１枚が入っています。

◎書籍概要

【目次】

はじめに

第1章 一人の評価で、人生は決まらない サッカーを始めたきっかけ

第2章 目標が生き方を変える 中学時代の自分との闘い

第3章 チャンスは、つかみにいけ 高校・プロ入り前夜

第4章 それでも、やめるな プロの現実

第５章 何度でも、やり直せる Ｊリーグ再挑戦

第６章 自分の価値は、自分で決める 栃木シティでの挑戦

おわりに

【著者情報】

田中パウロ淳一（たなか パウロ じゅんいち）

プロサッカー選手。J2栃木シティ所属。

1993年10月23日、兵庫県加古川市に生まれ、高砂市で育つ。日本人の父とフィリピン人の母を持つ。

米田SC、兵庫FC、サルパFCを経て、大阪桐蔭高校に進学。先輩たちから「パウロ」と呼ばれるようになる。

2012年に川崎フロンターレに加入するも、翌年退団。オランダ、ドイツ、チェコ、フランスなど欧州各国でのプレーを模索するが契約には至らず、海外挑戦は結果を出せないまま終わる。

帰国後、チームのセレクションやトライアウトを経て、2014年にツエーゲン金沢へ加入。チームを盛り上げたいという思いから、長年のニックネームであった「パウロ」を正式な登録名に加え、「田中パウロ淳一」として再出発した。その後、FC岐阜（2016～2018年）、レノファ山口FC（2019～2020年）、松本山雅FC（2021～2022年）を経て、2023年より栃木シティに加入。3年連続昇格という偉業達成に貢献し、現在J2でプレーを続ける。

現役選手としての活動と並行して、TikTokをはじめ各SNSでの発信にも精力的に取り組む。「パウちゃん」シリーズをはじめとするコンテンツが人気を博し、SNS総フォロワー数は80万人超（2026年5月時点）。TikTok Awards Japan 2025にノミネートされるなど、スポーツの枠を超えた発信力でサッカー業界に独自のポジションを確立している。

【書籍情報】

タイトル：『選ばれなかった僕の戦い方』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

ISBN：978-4799332870

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

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