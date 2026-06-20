僕が見たかった青空　結成3周年＆全国ツアーファイナル完走2026年　ラストライブ開催と豊洲PIT完売を宣言

株式会社Ligareaz Management結成3周年を迎えた「僕が見たかった青空」

僕が見たかった青空（通称：僕青）が、2026年6月20日（土）に「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」のファイナル＆結成3周年記念ライブ「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を山梨・河口湖ステラシアターで開催した。

あいにくの雨模様となったものの、会場にはグループの3周年を祝うため多くのファンが集結。メンバーは、8thシングル収録曲の初披露をはじめ、全編を通して熱量あふれるパフォーマンスを展開し、会場を大いに盛り上げた。さらに公演内では、2026年を締めくくるワンマンライブを12月14日（月）にKanadevia Hallで開催することを発表。サプライズ発表に会場は大きな歓声と拍手に包まれ、結成4年目へ向けて歩みを進めるグループの新たな挑戦に期待が高まる一夜となった。

■メンバーが客席からサプライズ登場！「君と見た空は」で鮮烈なライブの幕開け

ライブの開演を告げる「僕青のチャイム」が会場に鳴り響くと、ファンの期待感は一気に最高潮へ。続く「overture」では、メンバーがサプライズで客席から登場。予想外の演出に会場は大歓声に包まれた。その熱気のままライブの幕開けを飾ったのは「君と見た空は」。疾走感あふれるギターサウンドに乗せて、メンバー20名がエネルギッシュなパフォーマンスを披露した。爽やかなメロディーとまっすぐな歌声が会場中に響き渡ると、客席ではタオルを力強く回し、ペンライトを高く掲げながら楽曲に応えるファンの姿も。大きなコールと声援が飛び交い、会場は早くも一体感に包まれ、ライブは最高のスタートを切った。

「君と見た空は」

■ファンとの一体感が加速！八木仁愛が圧巻のソロパフォーマンスを披露

続く「Thank you！サンシャイン」からは、僕青撮影部シートでの撮影が解禁。メンバーはカメラに向けて笑顔やポーズを送り、ファンとの交流を楽しんだ。さらに、事前に公式YouTubeチャンネルで公開されていたコール動画の効果もあり、イントロから会場全体で息の合ったコールが響き渡る。円陣を組む振り付けではファンも掛け声で参加し、会場は一体感に包まれた。その後も4曲連続のノンストップパフォーマンスで観客を魅了。八木仁愛によるソロ曲「This is heaven」では、広いステージを存分に使ったダイナミックなパフォーマンスを披露。楽曲の世界観を繊細かつ力強く表現し、観客を瞬く間に“八木仁愛の世界”へと引き込んだ。圧倒的な表現力で会場を魅了し、大きな拍手を浴びた。

「「君と見た空は」」

■8thシングル収録の新曲を続々初披露！会場は歓喜に包まれる

ライブ中盤では、8thシングル収録曲を立て続けに初披露。

まずは、八木仁愛がメインメンバーを務める「風船は秒速3メートルで上昇する」。空高く昇る風船のように夢へ向かって進んでいく強い意志を描いた爽快なナンバーで、風船が空へ舞い上がる様子を表現した印象的な振付と、ステージ全体を大きく使った演劇さながらのパフォーマンスが観客の視線を釘付けに。楽曲の世界観を鮮やかに描き出し、会場を大きく盛り上げた。

続いて、現役高校生メンバーの工藤唯愛、杉浦英恋、八重樫美伊咲によるユニット曲「夏YASUMING！」を披露。好きな人と過ごす夏休みをテーマにしたフレッシュで弾けるようなサマーチューンで、3人の明るく元気いっぱいのパフォーマンスに会場の雰囲気も一気に華やかに。観客の笑顔を引き出しながら、夏らしい高揚感で会場を包み込んだ。

さらに、長谷川稀未と吉本此那によるデュエット曲「美しい共犯者」では、一転してクールで大人びた世界観を展開。切れ味鋭いダンスと力強い歌声で観客を魅了し、二人だけの特別な関係性を描いたドラマチックな物語を表現した。息の合ったパフォーマンスと妖艶な雰囲気で観客を楽曲の世界へと引き込み、会場に強烈な印象を残した。

「風船は秒速3メートルで上昇する」「夏YASUMING！」「美しい共犯者」

■初披露曲への想いを語るMC 水しぶき演出と人気曲に歓声

MCでは、初披露した楽曲についてメンバーがそれぞれコメント。八木仁愛は「さわやかな曲調、振付けが印象的な曲」。工藤唯愛は「初披露なのに声を出してくれて嬉しかった」と笑顔で語った。また吉本此那は「すごく緊張した“ここにいるよ”というセリフを何回も練習した」と裏側を明かした。その後、水鉄砲を手にしたメンバーが客席に水をかけながら披露した「空色の水しぶき」では、まさに夏らしい演出で会場の熱気はさらに上昇。水を浴びたファンも嬉しそうな表情を浮かべ、ステージ上のメンバーと客席のファン双方の笑顔が印象的なひとときとなった。さらに、会場からはメンバーの歌声をかき消すほどの大きなコールが巻き起こり、楽曲の盛り上がりを後押し。会場は一体感と高揚感に包まれた。

「空色の水しぶき」

■3年間の想いを乗せて―「反響のティッピングポイント」で見せた決意

ライブ終盤、静まり返った会場に早崎すずきによる美しいピアノの音色が響き渡る。続いて披露された「炭酸のせいじゃない」では、20人による繊細な歌声が会場を優しく包み込んだ。本編ラストを飾ったのは「反響のティッピングポイント」。内に秘めた衝動や、自らの力で未来を切り拓いていく強い意志をドラマチックなメロディーに乗せて表現した。結成から3年間で積み重ねてきた想いと、これからの僕が見たかった青空の覚悟を感じさせる力強いパフォーマンスで本編を締めくくった。

■2026年ラストライブ開催決定！20人のハーモニーと笑顔でツアー完走

アンコールでは、ライブTシャツに身を包んだメンバーが再登場し、ライブの定番「好きになりなさい」を披露。サインボールを客席へ投げ込むなど、ファンとの距離をさらに縮め、会場は温かな一体感に包まれた。

その後のMCでは、2026年を締めくくるラストライブを12月14日（月）にKanadevia Hallで開催することを発表。サプライズ発表に客席からは大きな歓声と拍手が沸き起こった。さらに、8thシングル収録曲「雨かんむり」を初披露。雨上がりの空のように前向きな気持ちを描いた合唱曲で、20人が織りなす美しいハーモニーが会場を優しく包み込んだ。続いて披露されたデビューシングル「青空について考える」では、全国ツアーを通してファンがメッセージを書き込んだフラッグがステージ上に集結。メンバーとファンがともに歩んできた軌跡を感じさせる感動的な演出となった。

楽曲を終えると、リーダーの塩釜菜那がマイクを握り「これからの僕青、どうなりたいって話し合ったんです。でも正直、今堂々と大きな夢を語れる状況ではないけれど、その夢をまだ私たちは諦めていないし、皆さんにも僕青に希望や夢を持っていただきたいと思ったんですね。やっぱり私たちは乃木坂46公式ライバルという大きな肩書があるので、プレッシャーがありますし、簡単に失敗できないなと思うことはああります。それでも夢に向かって一歩一歩歩んでいきたいという気持ちがあります。4年目は皆さんにちゃんと夢や希望を伝えていこうと思います。まず4年目、私たちは豊洲PITを完売させたい。」と4年目への想いを力強く決意を表明しました。

ラストナンバーは、僕が見たかった青空のライブを代表する楽曲「初めて好きになった人」。メンバーとファンがこの日一番の笑顔を見せながら一体となり、結成3周年記念ワンマンライブ、そして2度目となる全国ツアーを華やかに締めくくった。

「青空について考える」「雨かんむり」「初めて好きになった人」

『アオゾラサマーフェスティバル2026』開催概要

【公演情報】

日程：2026年8月30日（日）

会場：豊洲PIT（https://toyosu.pia-pit.jp/）

開場/開演時間：開場16:00／開演17:00

【チケット発売】

僕が見たかった青空FC先行受付（抽選）

2026年6月20日（土）19:00～2026年6月28日（日）23:59まで

https://bokuao.com/news/detail/5451

『僕が見たかった青空 2025年ラストライブ』開催概要

【公演情報】

日程：2026年12月14日（月）

会場：Kanadevia Hall

https://www.tokyo-dome.co.jp/tdc-hall/access/

その他詳細については後日発表いたします

結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026 セットリスト

00. 僕青のチャイム

01. 君と見た空は

02. あれはフェアリー

03. カイロに月

04. あの頃のトライベッカ

05. 青空ディスコティック

06. Thank you! サンシャイン

07. 視線のラブレター

08. 虹を架けよう

09. キッシュ・ラブ

10. 昇降口で会えたら

11. This is heaven

12. 風船は秒速3メートルで上昇する

13. 夏YASUMING！

14. 美しい共犯者

Dance inter

15. FUNKY SUMMER

16. 空色の水しぶき

17. スペアのない恋

涙を流そうDance inter

18. 涙を流そう

19. 暗闇の哲学者

20. 炭酸のせいじゃない

ストンプ

21. 恋は倍速

22. 反響のティッピングポイント

EN1. 好きになりなさい

EN2. 雨かんむり

EN3. 青空について考える

EN4. 初めて好きになった人（ALLver）

【僕が見たかった青空 プロフィール】

乃木坂46公式ライバルとして誕生し、オーディションの応募総数35,678名の中から選ばれた23名が2023年8月30日にデビューシングル「⻘空について考える」でデビュー。デビューシングルはオリコン週間シングルランキング3位、Billboardチャートヒートシーカーズ 3週TOP 10入り。同年『第65回輝く！日本レコード大賞』「新人賞」を受賞。

2026年3月29日から「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」が全国６都市７会場で開催。2026年6月3日には8thシングル「FUNKY SUMMER」を発売。そして、2026年8月30日には「アオゾラサマーフェスティバル2026」を東京・豊洲PITで開催予定。

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