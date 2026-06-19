「TRINITY FUND」（トリニティファンド）の第9号ファンドが06月19日(金)午前10時より先着順で募集開始　想定年利回り8.0%（税引前）　運用期間6ヵ月の短期運用！

株式会社WALLMATE不動産

総合不動産事業を行う株式会社WALLMATE不動産（ウォールメイト不動産、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：白川 巴里、以下「当社」）が提供する不動産特定共同事業、「TRINITY FUND」（以下、「トリニティファンド」）において、第9号ファンドとなる「TRINITY FUND 9号」が、2026年06月19日(金)午前10時より先着順にて募集開始となりました。

［TRINITY FUND 9号 商品概要・資料請求はこちら］

https://trinityfund.jp/fund/fund9(https://trinityfund.jp/fund/fund9)

ご不明点・ご質問等はメールやお電話、LINEでもお問い合わせ可能です！

お気軽にお問合せ下さい。

メールアドレス：trinityfund@wallmate.co.jp

TEL：03-5544-9760（ファンド事業部直通）

TRINITY FUND HP ：https://trinityfund.jp/

TRINITY FUND 公式X ：https://x.com/trinity_fund_

TRINITY FUND 公式LINE：https://lin.ee/FM4l1nW

TRINITY FUND 9号 概要

投資対象物件は、東京都三鷹市井口1丁目に所在する、土地1筆 + 建物（収益アパート）（以下併せて、本物件という）となります。

トリニティファンドを運営する株式会社WALLMATE不動産（以下、WALLMATE不動産）が本物件を取得し、売却活動を行います。

WALLMATE不動産は都内に8店舗を構え（本社を除く）、2026年3月で設立12年目を迎えました。

昨年度は売上高125億円を達成し、累計仲介実績は1,800件を超え、自社物件の販売数も着実に積み上げています。

投資家の皆様には、本物件の取得費用を募集します。

本ファンドの主な配当原資はキャピタル（売却）収入※¹を想定しております。

万が一、募集期間中に優先出資額に満たなかった場合でも、WALLMATE不動産が不足分の優先出資を行い、運用を開始いたします。

運用期間中は外部への売却活動を行います。

なお、運用期間終了日までに外部への売却が行われなかった場合であっても、弊社にて対象物件の買戻しを実施し、組成当初の予定通り運用を終了いたします。※²

※¹本ファンドの主な配当原資はキャピタル（売却）収入となります。

(インカム収入約1%：キャピタル収入約7%)

※²自社買戻し価格については運用終了時の価格となります。募集金額と相違する場合がありますので予めご了承ください。

三鷹市井口1丁目PJ

■周辺と差別化された「3階建て可能」な希少性と汎用性

本物件が位置する「三鷹市井口1丁目」の周辺は、2階建てまでしか建築できない低層エリア（第一種低層住居専用地域）が大部分を占めています。

その中でも本物件は、3階建てまで建築可能な「第一種中高層住居専用地域」に位置する極めて希少性の高い土地です。

敷地面積は168平方メートル 以上、接道は13.6m以上と開放感のある地型（土地の形状）のため、戸建てだけでなく、二世帯住宅、賃貸併用住宅、賃貸アパートなど、多彩な建築プランの検討が可能です。

この高い汎用性が、出口戦略（売却）における強みとなります。

■中央線ブランドの利便性と、豊かな緑が共存する住環境

JR中央線・西武多摩川線「武蔵境」駅から徒歩15分。新宿や吉祥寺、東京などの主要ターミナル駅へダイレクトにアクセスできる高い利便性を誇ります。

利便性の高さの一方で、周辺には緑地や児童公園が点在し、一歩足を踏み入れれば非常に静かで落ち着いた住環境が広がっています。

中央線の利便性と、三鷹の豊かな自然が美しく調和した、底堅い居住需要が見込まれるエリアです。

■キャピタル重視の想定利回り8%（インカム約1%：キャピタル約7%）

本ファンドは、売却益の最大化を狙う「キャピタル重視型」として運用します。

分配金の構成は、インカムゲイン約1.0%、キャピタルゲイン約7.0%の合計8.0%（年利）を想定利回りとして設定しました。

地価上昇傾向を背景に、確かなパフォーマンスの実現を目指します。

また、運用・売却活動中の物件管理を自社で行うことで中間コストを徹底的に抑え、投資家様への還元効率を高めています。

■運用期間6ヵ月、WALLMATE不動産の強みを活かした短期スピード運用

運用開始後は、速やかに販売（売却）活動を進めつつ、期間中の賃貸収入によってインカム収益を確保します。

想定運用期間は6ヵ月と短期間ですが、WALLMATE不動産が培ってきた独自のネットワークと確かな販売力を活かすことで、早期の運用終了（早期償還）と利益確定を目指す、スピード感のある戦略を描いています。

物件情報・スケジュール

「TRINITY FUND 9号」は東京都三鷹市井口1丁目に所在する土地1筆 + 建物（収益アパート）を対象としたファンドとして、2026年06月19日(金)午前10時より募集を開始いたしました。

募集は先着順となりますので、ぜひお早めにご検討ください。

［TRINITY FUND 9号 商品概要・資料請求はこちら］

https://trinityfund.jp/fund/fund9(https://trinityfund.jp/fund/fund9)

【三鷹市井口1丁目PJ】

所在 ：東京都三鷹市井口1丁目（所在地詳細は資料請求後にご確認いただけます）

交通 ：中央線／西武多摩川線『武蔵境』駅徒歩15分

土地面積 ：約167平方メートル

建物面積 ：96.30平方メートル

築年数 ：38年

総戸数 ：5部屋

間取り ：1DK × 4部屋・3LDK × 1部屋

募集期間 ：2026年06月19日～2026年07月17日

運用期間 ：2026年07月24日～2027年01月23日

出資総額 ：8,500万円

募集総額 ：7,650万円

弊社劣後出資割合：10%

想定年利回り ：8%（インカム収入約1%：キャピタル収入約7%）

最低出資可能額 ：50万円（1口）

募集方式 ：先着順

※先着順の為、早期に募集を終了する可能性もございます。ご了承ください。

配当 ：償還時一括

不動産鑑定士による鑑定評価の有無：有

鑑定評価額 ： 9,560万円

※本件鑑定評価書は、弊社が購入するにあたっての時価評価・各種遵法性のチェックの為に取得しております。

キャンペーン情報

『TRINITY FUND』への初回出資完了で、ご出資額に応じたAmazonギフトカードを最大3万円分プレゼントいたします！

この機会にぜひ、ご検討ください。

■対象ファンド

TRINITY FUND 9号

■対象期間

対象ファンドの募集期間中

※対象ファンドは先着でのお申込みのため、満額になり次第本キャンペーンも終了させていただきます。

■プレゼント反映日

2026年8月頃

※多少の前後がございます。ご了承ください。

詳細は以下、TRINITY FUND 9号の商品概要ページからご確認ください。

［TRINITY FUND 9号 商品概要はこちら］

https://trinityfund.jp/fund/fund9(https://trinityfund.jp/fund/fund9)

会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

資本金：1億円

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

HP：https://wallmate-holdings.co.jp/