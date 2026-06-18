高級入浴剤「Chapon」、法人向けに卸・取扱の受付を開始──ECや店舗で売れる、夏のギフトライン

株式会社Tokel

高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」を展開する株式会社Tokel（東京都板橋区）は、小売店やEC事業者が自社の店頭・オンラインショップでChaponを販売できる法人向けの卸・取扱の受付を、2026年6月22日（月）より開始します。天然精油100%の入浴剤に、夏季・数量限定の冷感タイプ『北極からの招待状』を加えたラインナップを、公式と同じ2本入り・4本入りの2種類で用意。お中元や夏のギフト需要が高まる季節の品揃えとして、仕入れてそのまま棚やページに並べられます。卸価格・最少ロットは事業者ごとに個別に相談に応じます。

夏のギフト需要に、そのまま並べられる品揃えを

お中元や夏のご挨拶、暑い時期のリフレッシュギフトと、夏は贈り物の需要が高まる季節です。小売店やECショップにとっては、季節感があり贈答にも自分用にも選ばれる商品を、いかに早く棚やページに揃えるかが問われます。一方で、天然由来の上質な入浴剤は仕入れ先が限られ、季節限定品を扱える機会はそう多くありません。Chaponは、夏季限定の冷感入浴剤を含むラインナップを法人向けに開放し、事業者が仕入れて自社のEC・店舗で販売できる取り扱いの受付を始めます。

夏の主役は、冷感入浴剤『北極からの招待状』

ラインナップの中心は、夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』。ぬるめの湯にミントの精油を効かせた一さじで、立ちのぼる香りとともに一日の火照りがすっと引いていきます。感じるひんやり感の強さは段階で選べ、控えめな清涼感から澄み渡るクールまで、その日の気分に合わせられます。合成香料を使わず天然精油だけで香りを組み立てているため、湯気とともに広がる香りに角がなく、深く息を吸い込みたくなる--店頭やオンラインで、夏の自分へのごほうびとして手に取られる一品です。提供は公式と同じ2本入り・4本入りの2種類で、小ぶりな棚にもギフト売場にもなじみます。

すでに売れている実績が、棚に置きやすい理由

Chaponは累計38万本を販売し、バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受賞、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキングでも1位を多数獲得しています。BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとするギフト専門店でも取り扱われており、すでに小売の現場で選ばれてきたブランドです。実績のある定番だからこそ、新たに扱う店舗・ECでも回転を見込みやすく、はじめての仕入れでも棚に置きやすいラインナップです。

法人での取り扱い・導入の実績

Chaponはこれまで、ギフト専門店や百貨店のカタログに採用されてきたほか、IT・メディア・旅行をはじめとする複数の企業に、福利厚生やノベルティ、記念品としての法人ギフトとして導入されています。贈答品として一定の評価を得てきた実績が、取り扱いを検討いただく際の判断材料になります。

自社の福利厚生・季節のご挨拶にも

取り扱い用途に限らず、法人がそのまま自社の福利厚生や、取引先へのお中元・夏のご挨拶として使うこともできます。暑さで疲れがたまる時期に、湯船での休息を気づかうギフトは、従業員にも取引先にも自然になじみます。まとめ配送・配送先分割にも対応し、健康経営やウェルビーイング施策の一環としても取り入れられます。

取扱・受付概要

「Chapon（チャポン）」について

- 内容：法人向け 卸・取扱（夏季限定『北極からの招待状』を含むラインナップ）- ラインナップ：2本入り・4本入りの2種類（公式商品と同じ本数構成）- 販売形態：仕入れて自社のEC・店舗等で販売可能- 卸価格・最少ロット：事業者ごとに個別相談- 受付開始：2026年6月22日（月）- 申込窓口：media@tokel.jp- その他：納品・配送条件は事業者ごとに個別相談。夏季・数量限定のため、上限に達し次第終了

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」というバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然精油入浴剤です。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然精油100%の香りで忙しい日常を忘れるくつろぎの時間を提供しています。

累計販売本数は38万本を突破し、BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱中。バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受賞し、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキングでも1位を多数受賞しています。

会社概要

本リリースに関するお問い合わせ

- 社名：株式会社Tokel- 所在地：〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12- 代表：瀬戸口 翔大- 設立日：2020年9月9日（温泉の日）- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売- 会社HP：https://tokel.jp/- 広報担当：瀬戸口 翔大- Tel：050-3183-8899- Email：media@tokel.jp