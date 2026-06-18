在日イタリア商工会議所

在日イタリア商工会議所主催ビジネスセミナー

『The Art and Business of Japanese Animation』in 東京■ 開催概要



日時：2026年7月7日（火）18:30～20:00

会場：ICCJ東京イベントスペース（新オフィス）

住所：東京都港区南青山3-4-16

テーマ：日本アニメーションの芸術とビジネス

■ スピーカー

塩田 周三 氏（ポリゴン・ピクチュアズ 代表取締役社長兼CEO）

世界でもっとも歴史が長く、成功を収めているデジタルアニメーションスタジオのひとつであるポリゴン・ピクチュアズの代表取締役社長兼CEO。1999年に同社へ入社し、2003年に代表取締役社長兼CEOに就任。同氏のリーダーシップのもと、ポリゴン・ピクチュアズは『トランスフォーマー プライム』『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』『シドニアの騎士』『Stillwater』など高い評価を受けた作品を手がけ、マレーシアとインドに海外拠点を展開しています。複数のエミー賞、第25回文化庁メディア芸術祭功労賞、Animation Magazine殿堂入り賞など、数多くの栄誉を受けています。



使用言語：英語



参加申込：https://www.cognitoforms.com/TheItalianChamberOfCommerceInJapan/ICCJSeminarTheArtAndBusinessOfJapaneseAnimation(https://www.cognitoforms.com/TheItalianChamberOfCommerceInJapan/ICCJSeminarTheArtAndBusinessOfJapaneseAnimation)

在日イタリア商工会議所（The Italian Chamber of Commerce in Japan／略称：ICCJ）は、2026年7月7日（火）、東京・南青山のICCJ東京イベントスペースにて、特別セミナー「The Art and Business of Japanese Animation（日本アニメーションの芸術とビジネス）」を開催します。スピーカーには、世界有数のデジタルアニメーションスタジオであるポリゴン・ピクチュアズの代表取締役社長兼CEO・塩田周三氏を迎えます。日本のアニメ・マンガは、いまや国境を越えて世界中の観客を惹きつける文化的・経済的なコンテンツへと成長しています。本セミナーでは、日本のストーリーテリングが持つ魅力の源泉から、アニメーションを取り巻くビジネスの最前線、そして企業がアニメーションをマーケティングやブランディングにどう活かせるのかまでを、業界を代表するスピーカーとともに紐解きます。

■ 主なトピック

・日本のストーリーテリングの文化的ルーツ--なぜ日本は世界中で共感を呼ぶアニメ・マンガを生み出せるのか

・芸術として、そしてビジネスとしてのアニメ--スタジオはいかにして日本の創作を国際的な観客に届け、持続可能なグローバルビジネスを築くのか

・変化する業界--配信プラットフォーム、新技術、AIがアニメーションの未来に与える影響

・ビジネスとアニメーションの交差点--企業はマーケティング、ブランディング、ストーリーテリングにアニメーションをどう活用できるのか、そしてスタジオとの協業は実際どのようなものか

マーケティング、ブランディング、クリエイティブ、海外事業、エンターテインメント業界に携わる方をはじめ、日本アニメーションのビジネスと未来に関心をお持ちのすべての方のご参加をお待ちしております。

■ 在日イタリア商工会議所（ICCJ）について

在日イタリア商工会議所（The Italian Chamber of Commerce in Japan／ICCJ）は、日本とイタリアの経済・ビジネス交流の促進を目的とする団体です。両国の企業・専門家をつなぐネットワークづくりや、ビジネスセミナー・文化イベントの開催などを通じて、幅広い分野における協業と相互理解を支援しています。