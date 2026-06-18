SHINING3D Inspect 2026、効率的かつモジュール化された3D検査ソフトウェアが登場

3D検査向けの効率的・モジュール型・カスタマイズ可能なアプローチ

Shining3D Technology Japan株式会社

製造および品質管理のワークフローが進化し続ける中、各業界では効率性、柔軟性、そして検査精度に対する要求がますます高まっています。こうしたニーズに応えるため、SHINING 3D Metrologyは、効率的かつモジュール化された3D検査ソフトウェア「SHINING3D Inspect 2026(https://www.shining3d.com/ja/inspection/shining3d-inspect?hsLang=ja)」を発表しました。

自動車、民間航空、精密製造など幅広い産業における寸法検査および品質管理に適しており、SHINING3D Inspect 2026は、さまざまな測定タスクに対して、より効率的で連携性の高い検査ワークフローを提供します。PTB認証済みの測定性能を備え、SHINING 3Dによって独自に開発されたこのソフトウェアは、3D計測および検査技術における高いインハウス技術力を反映しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SI1rfDmhJI4 ]製品ページで詳細を見る :https://hubs.ly/Q04jJgBJ0

位置合わせからレポート作成まで、より直感的なワークフロー

SHINING3D Inspect 2026は、フィーチャー作成および位置合わせからGD&T評価、フルフィールド偏差解析、レポート生成に至るまで、主要な検査ワークフローをより効率的かつ直感的に操作できるようにします。複数の位置合わせ手法により、さまざまな検査シナリオや部品構造に柔軟に対応できます。

このソフトウェアは、スキャンデータとCADモデルのフルフィールド比較を、直感的な3Dカラーマップおよび2D断面解析によってサポートし、ユーザーが偏差をより明確に可視化し、重要領域をより高い信頼性をもって評価できるようにします。ISOおよびASMEのGD&T評価規格に対応しており、機能的な特徴および寸法検証タスクにおける信頼性の高い公差検証を可能にします。

検査におけるコミュニケーションとドキュメンテーションを効率化するため、SHINING3D Inspect 2026は自動化およびカスタマイズ可能なレポート機能も備えており、ユーザーは明確でトレーサブルな検査レポートをより効率的に作成できます。

多様な検査ニーズに対応する柔軟なツール

SHINING3D Inspect 2026は、より専門的な検査要件に対応するため、板金検査やへこみ検査などの用途に特化したモジュールを搭載しています。これらの専用モジュールにより、セットアップが簡素化され、品質エンジニアや検査員は、それぞれの業務に最も関連性の高い機能に迅速にアクセスできます。

SHINING3D Inspect 2026は、複数の検査環境において柔軟に導入できるよう設計されています。ユーザーはデスクトップワークステーション環境でフル機能の検査を実行できるほか、FreeScan Omni(https://www.shining3d.com/ja/metrology-solutions/standalone-inspection-ready-metrology-3d-scanner/freescan-omni?hsLang=ja)上で直接オンデバイス検査を行い迅速な意思決定を行うことも可能です。また、自動化システム(https://www.shining3d.com/ja/metrology-solutions/automation-solution?hsLang=ja)に統合することで、高効率かつ再現性の高いワークフローを実現できます。

SHINING3D Inspect 2026は、ワークフローの効率化とモジュール式の検査機能に重点を置くことで、SHINING 3D計測エコシステムをさらに拡大し、製造業者により効率的で柔軟な3D検査ソリューションを提供します。

製品ページで詳細を見る :https://hubs.ly/Q04jJgBJ0

SHINING 3Dについて(https://hubs.ly/Q02Td3r70)

2004年に設立されたSHINING 3Dは、先進的で使いやすい3Dスキャンハードウェアとソフトウェアの開発を続けてきました。創業以来20年以上にわたり、高精度3Dスキャナーの研究開発および製造に集中し、工業用計測、フルフィールド検査、3Dモデリング、リバースエンジニアリング、デジタル歯科といった分野で世界中のプロフェッショナルを支援してきました。

ドイツ、米国、日本、スペイン、中国に拠点を構え、100か国以上のお客様に製品およびサポートを提供しています。当社の使命は、設計・製造プロセスにおける効率性、品質、そしてコスト効率を最適化する3Dビジョン技術を提供することです。