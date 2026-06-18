7月7日「そうめんの日」に、京都で味わう徳島の“太いそうめん”　夏季限定「すだち香る半田素麺」と贅沢コース限定「カラスミ素麺」を提供

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株式会社栄生薬




半田素麺は、徳島県美馬郡つるぎ町半田地域で古くから作られてきた、


一般的な素麺よりも太く、力強いコシとのど越しが特徴の手延べ素麺です。


徳島の限られた地域に根ざした伝統の味として、長く受け継がれてきました。



京都小川生薬では、この半田素麺を、1階カフェ・2階レストラン・店頭販売の3つの形で楽しめます。





■1階カフェでは、夏季限定メニューとして「すだち香る半田素麺」を提供

徳島らしい爽やかなすだちの香りと、半田素麺ならではのもちっとしたコシ、つるりとしたのど越しを楽しめる、暑い季節にぴったりの一品です。







■2階レストランでは、コース料理の締めくくりとして半田素麺を提供

さらに贅沢コースでは、半田素麺にカラスミを合わせた「カラスミ素麺」を味わうことができます。






濃厚なカラスミの旨みを、半田素麺の太さと弾力がしっかりと受け止め、ひと口ごとに香りとコクが広がる一品です。


さらに京都小川生薬では、創業100年の生薬会社らしく、数種類の生薬素材を用いて味に奥行きを加えています。



ただ珍しいだけではなく、カラスミの塩味、半田素麺のコシ、生薬素材のほのかな香りが重なり合う、京都小川生薬ならではの “ここでしか味わえない締めの一皿” です。


細い素麺ではなく、あえて太い半田素麺を使うことで、カラスミの旨みが麺に絡み、最後まで満足感のある味わいに仕上げました。


食事の最後に出てくる一皿でありながら、思わずこの一品を目当てに訪れたくなる、夏の贅沢な名物料理です。






ご予約はこちら↓↓


https://www.tablecheck.com/ja/kyotoogawasyouyaku/reserve/landing



■店舗では半田素麺の販売も行っており、ご自宅でも徳島の伝統食を楽しんでいただけます


7月7日の「そうめんの日」に合わせ、京都小川生薬では、徳島の伝統食材「半田素麺」を


“食べる・買う・持ち帰る” 楽しみ方でご提案します。






夏の涼を感じるカフェメニューとして、コース料理の締めくくりとして、そしてご家庭で楽しむ一品として。


京都で徳島の“太いそうめん”に出会える、夏だけの特別な機会です。




■店舗情報



自然派の複合施設「京都小川生薬」


住所：京都府京都市中京区油小路通押小路上る二条油小路町２７２　


TEL：075-606-5565


HP：https://kyoto-ogawa.jp/


アクセス：二条城から徒歩3分、東西線二条城前駅から徒歩5分、京都市営地下鉄烏丸御池駅から


徒歩10分


営業時間：


1Fカフェ／飲　京都小川生薬　CAFE　10:00～17:00（L.O.16:30）


Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawasyouyaku


2Fレストラン／食　京都小川生薬　RESTAURANT　07:30～15:00／20席／完全予約制／半個


室あり


Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawa_res


3F宿泊施設／住　京都小川生薬　VILLA　チェックイン15:00　チェックアウト11:00


Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawa_villa