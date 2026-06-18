7月7日「そうめんの日」に、京都で味わう徳島の“太いそうめん”　夏季限定「すだち香る半田素麺」と贅沢コース限定「カラスミ素麺」を提供

株式会社栄生薬

半田素麺は、徳島県美馬郡つるぎ町半田地域で古くから作られてきた、

一般的な素麺よりも太く、力強いコシとのど越しが特徴の手延べ素麺です。

徳島の限られた地域に根ざした伝統の味として、長く受け継がれてきました。

京都小川生薬では、この半田素麺を、1階カフェ・2階レストラン・店頭販売の3つの形で楽しめます。

■1階カフェでは、夏季限定メニューとして「すだち香る半田素麺」を提供

徳島らしい爽やかなすだちの香りと、半田素麺ならではのもちっとしたコシ、つるりとしたのど越しを楽しめる、暑い季節にぴったりの一品です。

■2階レストランでは、コース料理の締めくくりとして半田素麺を提供

さらに贅沢コースでは、半田素麺にカラスミを合わせた「カラスミ素麺」を味わうことができます。

濃厚なカラスミの旨みを、半田素麺の太さと弾力がしっかりと受け止め、ひと口ごとに香りとコクが広がる一品です。

さらに京都小川生薬では、創業100年の生薬会社らしく、数種類の生薬素材を用いて味に奥行きを加えています。



ただ珍しいだけではなく、カラスミの塩味、半田素麺のコシ、生薬素材のほのかな香りが重なり合う、京都小川生薬ならではの “ここでしか味わえない締めの一皿” です。

細い素麺ではなく、あえて太い半田素麺を使うことで、カラスミの旨みが麺に絡み、最後まで満足感のある味わいに仕上げました。

食事の最後に出てくる一皿でありながら、思わずこの一品を目当てに訪れたくなる、夏の贅沢な名物料理です。

ご予約はこちら↓↓

https://www.tablecheck.com/ja/kyotoogawasyouyaku/reserve/landing

■店舗では半田素麺の販売も行っており、ご自宅でも徳島の伝統食を楽しんでいただけます

7月7日の「そうめんの日」に合わせ、京都小川生薬では、徳島の伝統食材「半田素麺」を

“食べる・買う・持ち帰る” 楽しみ方でご提案します。



夏の涼を感じるカフェメニューとして、コース料理の締めくくりとして、そしてご家庭で楽しむ一品として。

京都で徳島の“太いそうめん”に出会える、夏だけの特別な機会です。

■店舗情報

自然派の複合施設「京都小川生薬」

住所：京都府京都市中京区油小路通押小路上る二条油小路町２７２

TEL：075-606-5565

HP：https://kyoto-ogawa.jp/

アクセス：二条城から徒歩3分、東西線二条城前駅から徒歩5分、京都市営地下鉄烏丸御池駅から

徒歩10分

営業時間：

1Fカフェ／飲 京都小川生薬 CAFE 10:00～17:00（L.O.16:30）

Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawasyouyaku

2Fレストラン／食 京都小川生薬 RESTAURANT 07:30～15:00／20席／完全予約制／半個

室あり

Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawa_res

3F宿泊施設／住 京都小川生薬 VILLA チェックイン15:00 チェックアウト11:00

Instagram：https://www.instagram.com/kyoto_ogawa_villa