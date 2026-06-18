【三重県・伊勢市】全国ランニング大会100撰　３年連続選出！お伊勢さんマラソン　まもなく参加受付開始！

伊勢市

今年で第45回目を迎える「野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン」。

2025お伊勢さんマラソンがランネット大会ランキングにて、参加者７千人以上の大規模大会でハーフマラソン部門にて第一位、同じく大規模大会で、マラソンシーズンである12月開催部門にて総合第一位となり、３年連続で「全国ランニング大会100撰」に選ばれました。

本大会は、アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口みずきさんを大会長として、12月5日（土）にウォークとバリアフリーラン、12月6日（日）にランニング（ハーフマラソン・５キロ）を三重県営サンアリーナ発着としたコースにて開催します。

1.開催概要 「野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン」

２.種目紹介

2025お伊勢さんマラソン“ハーフマラソン“の様子- 開催日 12月５日（土）、12月６日（日） ※雨天決行- 会場 三重県営サンアリーナ- 大会長 野口みずき- ゲストランナー 尾西美咲 西谷綾子 M高史- 種目 ・ウォーク（約6km）：定員3,000人・バリアフリーラン（約1.8km）：定員80人・ランニング「5キロ」：定員2,500人・ランニング「ハーフマラソン」：定員5,500人- 申込等 伊勢市民先行申込…７月１日（水）正午から７月６日（月）17時まで一般申込…７月８日（水）正午から９月７日（月）17時まで※詳細につきましては大会ホームページ(https://www.city.ise.mie.jp/marathon/)をご確認ください。ふるさと納税枠…現在受付中（ただし、７月６日（月）17時まで）※ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/24203/7058752)からお申し込みができます。2026お伊勢さんマラソン大会リーフレットウォーク【12月５日（土）開催】

約６ｋｍのコースで、朝熊山麓公園を一周する景観の良い自然豊かな景色を楽しめるコースとなっています。

2025お伊勢さんマラソン“ウォーク “の様子バリアフリーラン【12月５日（土）開催】

約1.8kmのサンアリーナ周辺の特設コースとなります。参加対象は、車いすや杖、歩行器を使用している人、歩行に障がいがある人、視覚障がい、知的・発達障がい、内部障がいのある人などです。ご家族やご友人を伴走者にご参加いただくことが可能となっており、ボランティアによる伴走・サポートの希望も受付しておりますので、問い合わせ先となるNPO法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターにご相談ください。

2025お伊勢さんマラソン“バリアフリーラン “の様子ランニング【12月６日（日）開催】

「ハーフマラソン」と「５キロ」の2種目があります。

「ハーフマラソン」は、おはらい町や、三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場のトラックをコースの一部に含み、大会長の野口みずきさんが高校時代に練習していた“野口みずき金メダルロード”を通ります。普段走ることのできない自動車専用道路を含み、風情を感じる景観のよい伊勢の町並みを走れるすばらしいコースとなっています。

「5キロ」は、起伏が激しく刺激的なコースですが、こちらも自動車専用道路を走るコースです。いつもと違う風景に解放感を感じながら走っていただけます。

ランニングコースにおいてはエイドステーションを設置します。

ハーフマラソンのゴール後に焼きドーナツ、ハーフマラソンと５キロのゴール後でラスクをランナーの皆様にふるまいます。

３.豪華参加特典！

2025お伊勢さんマラソン“ハーフマラソン“の様子（三重交通Gスポーツの杜 伊勢 陸上競技場）

「ウォーク」「バリアフリーラン」「ハーフマラソン」「5キロ」のどの種目に出場していただいても、【スポーツタオル、お伊勢さんチケット（500円分）、エコバッグ、赤福餅（2個）、ドリンク】

を参加賞としてプレゼントします！

お伊勢さんチケットは令和８年12月５日、６日限定で使用できる金券で、会場内で開催する伊勢志摩

物産展やおはらい町、外宮参道、入浴施設などの指定店舗でお使いいただけます。

マラソン会場から伊勢神宮内宮やおはらい町方面への無料シャトルバスをご用意していますので、伊勢の観光もぜひ楽しんでくださいね。

４.様々な特別賞！

５回、10回、15回、20回、25回、30回、35回、40回連続で大会に出場された方に連続出場賞を贈呈します。

また最高齢者賞や80歳以上の方が対象の高齢者賞、遠方賞などもご用意しております。

5.マラソン後のお楽しみ！伊勢志摩物産展とサンプリングブース

会場には伊勢志摩物産展とサンプリングブースが開設されます。伊勢志摩物産展では伊勢志摩の豊かな食を、サンプリングブースではフィニッシュ後にお渡しするチケットを食品やドリンクなどのサンプル品と交換していただけます。なおサンプル品がなくなり次第終了となります。

6.みえ松阪マラソンとのコラボ企画！

2025お伊勢さんマラソン“伊勢志摩物産展・サンプリングブース “の様子

みえ松阪マラソンとダブルエントリーキャンペーンを実施します。

参加種目問わず、両大会にエントリーし、キャンペーンに応募された方の中から抽選で伊勢・松阪の豪華特産品をプレゼントします。大会終了後もキャンペーンに応募できます。

詳細につきましては、伊勢市ホームページ内【野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン】のページ(https://www.city.ise.mie.jp/marathon/)をご覧ください。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

０１「野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン」について

伊勢市 教育委員会事務局スポーツ課 お伊勢さんマラソン事務局

担当 ｜村瀬 ・ 下倉

TEL ｜0596-22-7895

e-mail｜ise-marathon@city.ise.mie.jp

ＨＰ ｜https://www.city.ise.mie.jp/marathon/

02「野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン」 エントリーについて

お伊勢さんマラソン エントリーセンター

TEL ｜048-778-5880

（平日10時～17時）※8月８日～1６日を除く

03「バリアフリーラン」に関すること

ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

TEL ｜0599-21-0550

e-mail｜iseshima@barifuri.com

HP ｜https://www.barifuri.com/