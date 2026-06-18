弁護士保険比較サイト「弁護士保険STATION」が公式X(旧Twitter)で『法律のお悩み大募集キャンペーン』を6月23日(火)より開催！

株式会社エレメント

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、当社が提供する弁護士保険比較サイト「弁護士保険STATION（ https://bengoshi-h.info/）」の公式X（旧Twitter）アカウントにて、日常の法的トラブルや身近な疑問を募集し、弁護士が回答する『法律のお悩み大募集キャンペーン』を2026年6月23日（火）より1週間限定で開催いたします。

本企画では、お寄せいただいたお悩みの中から抽選で5名様を選出し、弁護士の中澤 泉（なかざわ いずみ）氏が直接回答いたします。匿名（ニックネーム）で簡単に参加できるステップをご用意し、より多くの方に法律を身近に感じていただける機会を提供いたします。

■ 企画背景：日常の「モヤモヤ」を解消し、法律をもっと身近に

「これって規約違反にならない？」「トラブルになりそうだけど、弁護士に相談すべき？」といった、日常生活の中で誰もが一度は抱く疑問や不安。しかし、「弁護士への相談はハードルが高い」と感じてしまい、一人で抱え込んでしまうケースは少なくありません。

そこで、弁護士保険をもっと身近に感じていただき、法的な疑問を気軽に解消するきっかけを作りたいという想いから、公式X（旧Twitter）を通じたお悩み募集企画を立ち上げました。

前回のフォローキャンペーンに続き、今回はユーザーの皆様から直接「生の声」を募集し、専門家が分かりやすく回答いたします。

■ キャンペーン概要

募集期間： 2026年6月23日（火） ～ 6月29日（月）

回答形式： 後日、選出された5名様のお悩みに対する弁護士の回答を、公式Xにて発表いたします（※7月上旬～中旬頃を予定）。

【参加方法】

１.弁護士保険STATION公式X（旧Twitter）の対象ポスト（投稿）にアクセス

２.投稿文に記載されている専用フォームより、ニックネームとお悩み（法的疑問）を入力して送信

公式X（旧Twitter）アカウント：弁護士保険STATION公式X(https://x.com/bengoshih?s=20)（@bengoshih）

対象ポストリンク：

■ 回答弁護士プロフィール

募集フォームはこちら :https://x.gd/6EP0K中澤 泉（なかざわ いずみ）弁護士

中央大学法科大学院卒。弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、大手メーカーで企業法務を経験。

現在は企業法務を専門とする法律事務所に所属し、併行して、合同会社ことりうみ(https://cotoriumi.com/)にて法律分野のSEO記事の執筆・監修も手がける。

■ 注意事項・免責事項

本企画へのご応募にあたり、以下の事項についてあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

本企画における弁護士からの回答は、一般的な情報提供および解説を目的とするものであり、個別の事案に対する具体的な法律相談（法的判断）を構成するものではありません。

回答弁護士（中澤 泉氏）による個別の追加相談や、事件の受任（弁護人・代理人としての活動）には対応しておりません。

具体的なトラブルの解決や個別の法的な対応が必要な場合は、本企画の回答をそのまま適用せず、別途お近くの法律事務所や弁護士会等のしかるべき相談窓口へご相談ください。

応募いただいたお悩みは、匿名（ニックネーム）の状態で公開（リリースやSNS等）される場合がございます。個人が特定できる情報の入力はお控えください。

弁護士保険について

株式会社エレメントは、弁護士保険をはじめとする専門性の高い保険分野の比較メディアを運営しています。弁護士保険に関する情報提供や比較コンテンツの企画・運営を通じて、利用者が補償内容やサービスの違いを理解しやすい環境づくりを推進。弁護士保険に強い会社として培った運営ノウハウを活かし、ユーザー行動の分析や継続的なコンテンツ改善にも取り組みながら、保険選びをサポートしています。

■株式会社エレメントについて

株式会社エレメントは、「デジタル保険×IT」を掲げる企業です。ペット保険、弁護士保険、自動車保険などを中心に、保険比較サイト・保険メディアの企画運営、デジタル保険事業を展開しています。



保険比較サイトの企画・運営から、集客、コンテンツ制作、データ分析、運用改善まで一貫して取り組み、ユーザーが保険商品を比較・検討しやすい環境づくりを推進。保険商品ごとの専門比較メディアを通じて、保険選びを支援するデジタル保険プラットフォームを構築しています。



これまでにペット保険契約件数75,000件、自動車・バイク保険契約件数16,000件を突破。損害保険会社11社、少額短期保険会社11社とのアライアンスを展開し、年間取扱保険料16億円規模まで成長しています。

また、保険比較サイト運営で培ったデジタルマーケティングのノウハウを活かし、ユーザー行動分析やコンテンツ最適化にも取り組んでいます。

わかりづらい保険をわかりやすく、デジタル保険領域における新しい顧客体験の創出と、保険業界のDX推進を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社エレメント

所在地： 〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-15（本社）

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

設立： 2004年3月3日

代表者： 代表取締役 近藤 勉

事業内容：デジタル保険事業／デジタルマーケティング事業／収益不動産事業

URL：https://element-gr.jp/



■運営サービス一覧

ペット保険の比較サイト「ペット保険STATION」（https://www.pets-station.info/）

弁護士保険の比較・情報メディア「弁護士保険STATION」（https://bengoshi-h.info/）

自動車保険の比較・見積もりサイト「自動車保険STATION」（https://car-h.info/）

バイク保険の比較サイト「バイク保険STATION」（https://bike-h.info/）

火災保険・家財保険・地震保険の比較サイト「火災保険STATION」（https://kasai-h.info/）

妊娠保険の比較サイト「妊娠保険STATION」（https://ninshin-h.info/）

糖尿病保険の比較サイト「糖尿病保険STATION」（https://tonyobyo-h.info/）

デジタル保険総合プラットフォーム「エレメントインシュアランス」（https://element-insurance.info/）