【大洗波音祭 2026】大洗サンビーチ海水浴場でサンセットイベントが初開催!!

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360WORLD 合同会社

大洗町は、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、


大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて


『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。





大洗町では、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、


大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて


『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。



コンセプトは「波音と光と音楽が融合し、夜まで愛される場所へ」


海水浴客、観光客、宿泊客、インバウンド、そして地元の皆様が一体となり、


夜まで全力で楽しめる新しいイベントです。



2日間にわたり、特設ステージでのパフォーマンスをはじめ、地元のグルメフードや多彩なマルシェのブースが軒を連ねます。



19日（日）20:50からはフィナーレ花火も予定されています。（10分間程度）



最高の2日間になること間違いなしの『大洗波音祭 2026』に、ぜひご期待ください！



大洗波音祭 2026

■フィナーレ花火

日程：2026月7月19日（日）


時間：20：50（10分間程度）雨天中止


電話番号：029-267-5175


E-MAIL：kankou@town.oarai.lg.jp


※打ち上げ花火については、大洗町商工観光課 にお問い合わせください。


■ 公式アカウント

公式サイト：https://oarai.fun(https://oarai.fun/)


Instagram：https://www.instagram.com/oarai.fun


■ 開催概要

名　称:「大洗波音祭 2026」


日　程：2026年7月18日（土）・19日（日）


時　間：15:00 - 21:00


会　場：大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）


入場料：無料（雨天決行・荒天中止）


主　催：大洗町


制　作：株式会社 MATAHARI・360WORLD 合同会社


■ お問い合わせ

株式会社 MATAHARI / https://matahari.works


E-MAIL：info.oarai.namioto@matahari.works


電話番号：070-8438-0353


担当：高山