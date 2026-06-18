【大洗波音祭 2026】大洗サンビーチ海水浴場でサンセットイベントが初開催!!
大洗町は、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、
大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて
『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。
大洗町では、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、
大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて
『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。
コンセプトは「波音と光と音楽が融合し、夜まで愛される場所へ」
海水浴客、観光客、宿泊客、インバウンド、そして地元の皆様が一体となり、
夜まで全力で楽しめる新しいイベントです。
2日間にわたり、特設ステージでのパフォーマンスをはじめ、地元のグルメフードや多彩なマルシェのブースが軒を連ねます。
19日（日）20:50からはフィナーレ花火も予定されています。（10分間程度）
最高の2日間になること間違いなしの『大洗波音祭 2026』に、ぜひご期待ください！
大洗波音祭 2026
■フィナーレ花火
日程：2026月7月19日（日）
時間：20：50（10分間程度）雨天中止
電話番号：029-267-5175
E-MAIL：kankou@town.oarai.lg.jp
※打ち上げ花火については、大洗町商工観光課 にお問い合わせください。
■ 公式アカウント
公式サイト：https://oarai.fun(https://oarai.fun/)
Instagram：https://www.instagram.com/oarai.fun
■ 開催概要
名 称:「大洗波音祭 2026」
日 程：2026年7月18日（土）・19日（日）
時 間：15:00 - 21:00
会 場：大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）
入場料：無料（雨天決行・荒天中止）
主 催：大洗町
制 作：株式会社 MATAHARI・360WORLD 合同会社
■ お問い合わせ
株式会社 MATAHARI / https://matahari.works
E-MAIL：info.oarai.namioto@matahari.works
電話番号：070-8438-0353
担当：高山