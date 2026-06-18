【大洗波音祭 2026】大洗サンビーチ海水浴場でサンセットイベントが初開催!!

360WORLD 合同会社

大洗町は、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、

大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて

『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。

大洗町では、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、

大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）にて

『大洗波音祭 2026』を初開催いたします。

コンセプトは「波音と光と音楽が融合し、夜まで愛される場所へ」

海水浴客、観光客、宿泊客、インバウンド、そして地元の皆様が一体となり、

夜まで全力で楽しめる新しいイベントです。

2日間にわたり、特設ステージでのパフォーマンスをはじめ、地元のグルメフードや多彩なマルシェのブースが軒を連ねます。

19日（日）20:50からはフィナーレ花火も予定されています。（10分間程度）

最高の2日間になること間違いなしの『大洗波音祭 2026』に、ぜひご期待ください！

■フィナーレ花火

大洗波音祭 2026

日程：2026月7月19日（日）

時間：20：50（10分間程度）雨天中止

電話番号：029-267-5175

E-MAIL：kankou@town.oarai.lg.jp

※打ち上げ花火については、大洗町商工観光課 にお問い合わせください。

■ 公式アカウント

公式サイト：https://oarai.fun(https://oarai.fun/)

Instagram：https://www.instagram.com/oarai.fun

■ 開催概要

名 称:「大洗波音祭 2026」

日 程：2026年7月18日（土）・19日（日）

時 間：15:00 - 21:00

会 場：大洗サンビーチ海水浴場 特設エリア（ビーチセンター周辺）

入場料：無料（雨天決行・荒天中止）

主 催：大洗町

制 作：株式会社 MATAHARI・360WORLD 合同会社

■ お問い合わせ

株式会社 MATAHARI / https://matahari.works

E-MAIL：info.oarai.namioto@matahari.works

電話番号：070-8438-0353

担当：高山