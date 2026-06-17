業界誌『環境ビジネス』2026年夏号に株式会社エネフォワードのインタビューが掲載されました

株式会社エネフォワード

系統用蓄電所の設計・施工・運営・保守を手掛ける株式会社エネフォワード（本社：福岡県福岡市、代表取締役：簑下 祐一、以下「当社」）は、業界専門誌『環境ビジネス』（2026年夏号・SM）の特集記事「蓄電池『1時間単位』の巨大市場～さらに拡大する蓄電池ビジネス」に、代表取締役 簑下祐一へのインタビューが見開き2ページにわたり掲載されましたことをお知らせいたします。

掲載概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176494/table/18_1_7b645da4731cbd80008dc66d6ca0829f.jpg?v=202606181152 ]

掲載の背景

2026年3月、再生可能エネルギーの調整力を売買する需給調整市場が「30分単位入札・24時間運用」へ移行し、系統用蓄電池ビジネスは大きな転換点を迎えました。

入札頻度の増加により、わずかなシステム停止が収益損失や、ペナルティに直結する構造へと変化したことで、「止まらない運用」を実現できる事業者への注目が急速に高まっています。

こうした市場環境を背景に、業界専門誌『環境ビジネス』にて、当社代表取締役 簑下祐一が2026年夏号の特集記事に登場いたしました。

掲載内容のポイント

・「エネルギーこそ国防」という起業理念と、2022年頃から系統用蓄電池事業に「全振り」を決断した経緯

・設計・施工（EPC）からデータ分析・資金調達支援・運用保守（O&M）まで自社グループで完結する「一気通貫体制」の競争優位性

・次世代蓄電池システム「ENE FORCE（エネフォース）」の冗長設計--ペナルティゼロ・48時間以内保守対応を実現する仕組み

・2026～2027年初旬を「ゴールデンタイム」と位置づけた3年以内の投資回収モデルと、即時償却（特別償却100%）を活用した節税戦略

・AIと電力をつなぐ「OS（オペレーティング・システム）」構築という最終ビジョン

環境ビジネスカンファレンスに登壇

同誌の掲載に加え、『環境ビジネス』主催のカンファレンスに登壇いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176494/table/18_2_7b71c51153b8d3ef6755ce4d3b2d40d0.jpg?v=202606181152 ]【講演概要】

再生可能エネルギーの本質は、“発電すること”ではなく、“社会全体で最適活用すること”にあります。本講演では、FIT後の再エネ市場、系統用蓄電池の可能性、電力市場の変化を踏まえながら、次世代インフラの在り方を解説します。また、AIによる需給最適化や市場運用との連携など、今後の成長領域についても紹介。エネルギー・金融・テクノロジーが融合する時代における、新しいビジネス機会と社会構造の変化を読み解きます。

今後の展開

当社は今後も、系統用蓄電池事業を通じて電力インフラの安定化と、日本のエネルギー自給率向上に貢献してまいります。

福岡本社・東京支社の二拠点体制のもと、金融機関との連携強化や、高度専門人材の確保を進めながら、100億円規模の事業展開を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エネフォワード

福岡本社：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番24号筑前織物ビル 5F

東京支社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番5号 アルカサル 205号室

TEL：092-402-3732（土日祝日休）

MAIL： a.togami@eneforwardgroup.com （広報担当／戸上）

URL：https://eneforward.jp/