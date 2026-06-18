【 soel 】夏の肌と心を整える「Summer Coffret 2026」を6月22日（月）より数量限定発売

株式会社Lohb

株式会社Lohbが展開するホリスティックビューティーブランド「soel」は、2026年6月22日（月）より、夏限定の特別なセット「限定 Summer Coffret 2026」を公式オンラインストアにて数量限定で発売いたします。

「限定 Summer Coffret 2026」は、夏の肌を心地よく整えるスキンケアアイテムと、香りを日常に取り入れるライフスタイルアイテムを詰め合わせた、数量限定のサマーコフレです。

季節限定の「LIVING-OIL 生せっけん Fresh Citrus」「LIVING-OIL ブースターオイル Fresh Citrus」に加え、サマーコフレ限定で初登場となる「LIVING-OIL ボディミストローション」と、soelで人気を集める香り「Powdery Wood」を日常の空間で楽しめる「LIVING-OIL ファブリックミスト Powdery Wood」をセットにしました。

さらに、高園あずさ氏がディレクターを務めるクリエイティブブランド「JSELF」監修の「soelオリジナルトラベルポーチ」も加わり、夏の肌と暮らしに寄り添う特別な内容となっています。

洗う、うるおす、香りを纏う。

夏の肌を整える時間から、香りの余韻を楽しむひとときまで。



soelらしい心地よさを詰め込んだ、夏だけの特別なコフレです。

夏の肌を心地よく整える、soelのサマーコフレ

夏は、紫外線や汗、皮脂、冷房による乾燥など、肌のコンディションが乱れやすい季節です。

ベタつきが気になる一方で、実は乾燥しやすく、肌のごわつきや毛穴汚れが気になりやすい時期でもあります。

「限定 Summer Coffret 2026」は、そんな夏の肌に向けて、すっきりと洗い上げるケアと、軽やかにうるおいを重ねるケアを組み合わせた限定セットです。

みずみずしく、軽やかに。

それでいて、うるおいはしっかりと。

soelが大切にしている植物の恵みと香りを通して、夏のスキンケア時間を心地よく整えます。

セット内容

限定 Summer Coffret 2026

2026年6月22日（月）

\15,000（税込）

販売場所：soel公式オンラインストア(https://soel-oil.jp/)

販売方法：数量限定販売

【会員限定先行販売】

2026年6月18日（木）～6月21日（日）

※一部条件がございます。

【店舗先行販売】

2026年6月19日（金）より、soel FLAGSHIP STOREにて先行販売を開始いたします。

セット内容：

・季節限定 LIVING-OIL 生せっけん Fresh Citrus 100mL

・季節限定 LIVING-OIL ブースターオイル Fresh Citrus 30mL

・サマーコフレ限定 LIVING-OIL ボディミストローション 150mL

・サマーコフレ限定 LIVING-OIL ファブリックミスト Powdery Wood 100mL

・soelオリジナルトラベルポーチ

総額20,000円を超える内容を、15,000円（税込）でお買い求めいただける、数量限定の特別なセットです。

soelについて

soelは、肌と心にそっと寄り添うホリスティックビューティーブランドです。

自然由来の植物成分や香りを大切にしながら、毎日のスキンケア時間が心地よく整うプロダクトを展開しています。

肌をすこやかに整えることはもちろん、香りやテクスチャー、使う時間まで含めて、日々の暮らしに深呼吸できるような余白を届けます。

Online Store：https://soel-oil.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/soel_oil/

X：https://x.com/soel_oil

YouTube：https://www.youtube.com/@soel-oil

soel FLAGSHIP STOREについて

2025年3月、福岡・赤坂のけやき通り沿いにオープンしたsoelの旗艦店。

店内では全商品をお試しいただけるほか、旗艦店限定の美容オイル量り売りや店舗限定セットもご用意しています。

所在地：福岡県福岡市中央区赤坂 けやき通り沿い

営業時間：11:00～19:00

定休日：火曜日

FLAGSHIP STORE Instagram：https://www.instagram.com/soel_fukuoka/

株式会社Lohbについて

会社名：株式会社Lohb

所在地：本社〒830-0042 福岡県久留米市荘島町481-2

代表者：代表取締役 中原聡史

事業内容：

・化粧品および医薬部外品の企画・開発・製造・卸・販売

・化粧品OEM・ODM（香水、お香、フレグランス含む）

・自社ブランド「soel」「Whipp」オフィシャルサイト

／オンラインショップの運営

関連サイト

Lohb Official Website：https://lohb.co.jp/

Whipp Online Store：https://whipp.store/

Whipp Instagram：https://www.instagram.com/whipp_organic/