「シュウ ウエムラ」がブランド発祥の地・表参道に帰還「表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープン！オープニングイベントにスペシャルゲスト 横浜流星さんが登場！

日本ロレアル株式会社(C)シュウ ウエムラ(C)シュウ ウエムラ

この度、日本ロレアル株式会社(本社所在地:東京都新宿区西新宿) が展開する、日本発のメイクアップ アーティストブランド 「シュウ ウエムラ」は、2026年6月19日（金）にブランドの原点である表参道にて、新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープンいたします。

オープンに先駆け、2026年6月17日（水）に表参道ヒルズ スペース オーにて「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage オープニングイベント」を実施いたしました。

本イベントでは、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによるメイクアップショーをはじめ、スペシャルゲストとして、横浜流星さんが来場。

トークセッションでは、ご自身の「原点」や「進化」に迫る一問一答に加え、普段のスキンケアのルーティンなどについても語っていただきました。

＜トークセッション＞

Q. メイクアップショーをご覧いただきましたが、間近でご覧になられていかがでしたか？

A：本当にプロの方の技術に圧倒されましたし、初めて拝見したですが、 「シュウ ウエムラ」の歴史を感じることができて、すごく幸せな時間でした。

Q. 新たに6月19日（金）に、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」がグランドオープンしますが、一足先に店舗をご覧になった感想をお聞かせください。

A：店内は赤を基調とされていて、アトリエのような雰囲気があって気持ちも高まりました。あと、3D フェイス スキャニングを体験して自分の顔の黄金比を分析して、自分の知らないことも知れてよかったです。自分の顔を知るっというのは、やっぱりメイクをする上でもすごく大切なことだと思うので、ぜひ体験していただきたいなと思いました。

Q. 「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」はブランドの原点である、ここ表参道の地に戻ったことから、“原点回帰”そして “進化”というキーワードが込められていますが、横浜流星さんご自身の“原点”にあたるのは、いつ頃の時期なのか、ぜひ教えていただけますでしょうか？

A：自分の人生の原点は、小学一年生の頃に空手を始めたことです。そこで精神力だったり、忍耐力、礼儀だったり、それが今の基盤となっているなと思います。役者人生では、高校2年生の烈車戦隊トッキュウジャーを一年間やらせていただいて、そこで芝居を学んで、この世界で生きていこうと決めたので、そこが原点となる作品だと思っております。

Q. 今の輝かしいご活躍につながる、横浜さんがこれまでの俳優人生の中で、先輩方や監督などから『受け継いだもの』で、今のご自身の表現に活きていると感じる言葉や教えはありますか？

A：先輩たちの背中をみて、映画業界に少しでも貢献できればと思いが年々強くなっていて、一つの例で言うと2026年10月9日に公開する映画「汝、星のごとく」に出演するのですが、その役にもとても共感できる部分が多くて、昨今SNSだったり、世間の声が大きくて、息苦しさを感じる方々も多いと思うんです。でも、映画の二人の生き方っていうのは、そんな方々にとっての唯一の光となると思っていて、今を生きる方々にこの作品を絶対に届けなければいけないという想いで、映画化を熱望しました。他にも自分の頭の中にも世に届けたい作品もたくさんあって、 今先輩方が多く挑戦されていますけど、プロデュース業にも挑戦して、少しでも映画業界を貢献できればという思いは強くなっていってます。

■一問一答

１.「自分を色にたとえるなら？」

A：紫

２.「自分への一番のご褒美と言えば？ 」

A：芝居

３.「役作りで印象に残っているメイクは？」

A：映画「国宝」での女形のメイク

４.「本番の合間に、静かに集中︖みんなで話す︖」

A：静かに集中

５.「6/19にグランドオープンとなるシュウ ウエムラの新店舗、表参道ヒルズ本店にはシュウ ウエムラのインターナショナル アーティスティック ディレクターのuchiideさんが書かれた「心」という書が大きく展示されていますが、横浜さんが書を書くなら漢字一文字で何？」

A：生（生きる）

Q .２.問目では、ご褒美が芝居ということですが理由を教えていただけますか。

A：昨年も大河ドラマに出演して、映画も撮り終わった後に少し休暇があって、せっかくの休みなんだから、マネージャーさんやスタッフさんたちも自分の時間を大切にしてくださいと話していたんです。もちろん自分の時間はすごく大切にしながら、一人旅もしましたが、でもどこかやっぱり頭の中でその一人旅も仕事につなげられたらとか、全部仕事につなげてしまうんです。休みの時間も、映画とか作品ないですか？とか聞いて、ずっと動いていないといけない、ちょっとマグロのような性格です。今年で30歳になりますが、20代はたくさん吸収して、まだ自分はたくさん刺激を受けて吸収していかないといけないと思うので、とにかくずっと芝居を続けてたいっていう思いでいます。

Q. 最後に６.問目では、今回オープンする表参道ヒルズ本店「shu:ARTstage」に展示するとしたら「XXXX」という字とご回答いただきましたが、どんな意味が込められていますか？

A：自分の人生で何があるかわからない、いつ死ぬかもわかんないなかで、後悔がないように生きています。 それは自分の中で大切にしていることで、あとは役者としても、役を演じるではなく、役を生きるっていうことを大切にしているので、自分を表したりする言葉としては、生きるなのかなと思って選びました。

Q. 普段の体づくりや、ケアの方法についても意識されていることがあれば教えてください。

A：空手をやっていたので常に鍛えていたくて、役によっては体型を変えなければいけないので、あまりルーティンを作らないようにしています。でも自分に戻る時間も大事なので、サウナに行ったり格闘技を観戦したり、心のケアをしています。役によっては体型を変えないといけないですし、役によってその自分の日常生活も変わっていってしまうので、あまりルーティーンを作らないようにしているかもしれないです。 ただ、やっぱり自分に戻る時間も大切なので、お湯に浸かったり、サウナに行ってリフレッシュしたりとか、格闘技を見てとか、そういう自分の時間を大切にして心を整えているような感覚はあります。

Q. お忙しい毎日を過ごされている横浜流星さんが取り入れている『スキンケアのルーティン』についてぜひ教えてください。

A：普段の仕事でもメイクをしていたくことが多いので、「シュウ ウエムラ」さんクレンジング オイルを毎回使わせていただいています。香りもいいですし、オフになれるようなリセットされる感覚が、とても気に入って使っています。 お風呂後は化粧水も使わせていただいていて、たくさん頼らせていただいています。

Q. 最後に、これから「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」にご来場される皆様へ向けて、メッセージをお願いいたします。

A： 表参道ヒルズ店では、美しさや情熱を表現する赤を基調としたアトリエのような雰囲気になっていると思うので、店内に入るとすごく気持ちも高まると思います。あと最新のAIを使った体験もできるので、ぜひ皆様には足を運んで体験していただけたら嬉しいです。

【イベント概要】

●タイトル：：シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage オープニングイベント

●日時：2026年6月17日（水）19:00-19:45

●会場：表参道ヒルズ スペース オー（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号）

●スペシャルゲスト：横浜流星さん

【シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage 詳細】

●オープン：2026年6月19日（金）

●住所：東京都渋谷区神宮前 4丁目12番10号 表参道ヒルズ 西館 1F

●営業時間：11:00-20:00（不定休）

●電話番号：03-6427-2581

※「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage 」オープンに関するお問い合わせは、下記カスタマーサポートにお問合せください。シュウ ウエムラ カスタマーサポート 電話番号：0120-694-666

シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage (C)シュウ ウエムラ横浜流星さん (C)シュウ ウエムラ

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。

website: https://www.shuuemura.jp/

X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp)

Instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)