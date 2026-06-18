アンプからスピーカーユニット、UXまですべてを刷新大幅に進化を遂げたJBLパーティースピーカーの第4世代シリーズ「PartyBox 330」「PartyBox 130」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、次世代パーティースピーカー「PartyBox 330（パーティーボックス 330）」および「PartyBox 130（パーティーボックス 130）」を2026年6月25日（木）より発売いたします。

「PartyBox 330」および「PartyBox 130」は、サウンド、デザイン、操作性、接続性のすべてを刷新した、JBLパーティースピーカーの第4世代シリーズです。両モデルともアンプからスピーカーユニットまでリニューアルし、定評のマルチアンプ駆動方式は継承しつつ、大幅に出力アップ。さらに新開発のウーファーとツイーターにより低域は深く量感豊かに、高域は明瞭で伸びのある音質へと進化しました。これらの進化は単なる出力向上にとどまらず、AI Sound Boostと新ユニットの組み合わせにより、楽曲ジャンルを問わず一体感のあるJBLプロサウンドを実現しています。

デザイン面では、音楽と連動して変化するライトエフェクトを刷新。エッジを際立たせるストロボ表現や、動きのあるライトトレイルなどの新たな演出を加えることで、光が空間全体を包み込む没入感のあるパーティー体験を演出します。さらに、本体には六角形を基調とした新フォルムを採用し、天面には操作を集約したマルチファンクショナルノブを搭載。音量、ライト演出さらにマイクやギターなどの外部入力調整を一元的に操作でき、視覚的にも洗練されたUX(ユーザーエクスペリエンス)に仕上げました。

「PartyBox 330」は、最大280W出力を備え、広いリビングや屋外でも余裕のある音量とスケール感を発揮します。伸縮式ハンドルとワイドホイールを採用することで、重量がありながらも安定した移動が可能となり、場所を選ばず本格的なパーティーを楽しむことができます。最大18時間※2の連続再生にも対応し、長時間の使用でも安心です。

また、「PartyBox 130」は200W出力のパワフルなサウンドをコンパクトな筐体に凝縮。折りたたみ式ハンドルを備え、自宅から屋外まで気軽に持ち運べる高い携帯性を実現しました。最大15時間※2の連続再生に対応し、友人との集まりやホームパーティーなど、日常的なパーティーシーンでも活躍します。

さらに両モデルともJBLのAI搭載ワイヤレスマイク（EasySingシリーズ）に対応。USB-C経由でデジタル接続することで、あらゆる楽曲からリアルタイムでボーカルを分離※3可能です。専用の音源も複雑な設定も不要で、お好きな曲を瞬時にカラオケトラックとして使うことが可能になるため、本格的なカラオケパーティを楽しむことができます。さらに有線のマイクやギターを接続することでライブパフォーマンスに対応するほか、Auracast(TM)によるマルチスピーカー接続にも対応しています。新世代PartyBoxは、シーンや人数に合わせて、これまでにない自由度の高いパーティー体験を提供します。

製品のポイント

[PartyBox 330、PartyBox 130共通]

●AI Sound Boost搭載で、音量や楽曲に応じてドライバー駆動を自動最適化

●パワーアップしたアンプと新開発ユニットによるかつてない大迫力のJBLプロサウンド

●音楽と連動する進化したライトエフェクトで空間演出を強化

●洗練された操作感を提供するマルチファンクションノブUIを新採用

●AI搭載ワイヤレスマイク(EasySingシリーズ・別売)対応による本格的なカラオケ体験

●テレビとも接続できる光デジタル入力新搭載※4

●Auracast(TM)対応で複数スピーカーをワイヤレス接続可能

●マイク・ギター入力対応でカラオケや演奏も楽しめる

●屋内外で使えるIPX4防沫性能※5

[PartyBox 330]

●最大280W出力で、広い空間でも余裕のある迫力サウンド

●ディテール表現に優れクリアな高域再生を実現するPENドームツイーター採用

●伸縮式ハンドルとワイドホイールで高い可搬性を実現

●最大18時間の連続再生に対応し、長時間の使用も安心

[PartyBox 130]

●明るい空間やムードにマッチする新鮮なホワイトバージョンを追加

●200W出力のパワフルサウンドをコンパクトボディに凝縮

●折りたたみ式ハンドルで気軽に持ち運べる設計

●最大15時間の連続再生で日常のパーティーシーンに最適

製品外観

[PartyBox 330]

[PartyBox 130]

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/548_1_fbdcb5b8b3faf8d2ec41ce2a241d841f.jpg?v=202606180951 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 充電・再生時間は使用環境により異なります。

※3非営利目的での使用に限ります。ご利用の際は各国の著作権法を遵守してください。著作権者の許可が必要な場合があります。AIボーカルリムーバル機能を使用する前に、既存の音源やライセンス音源、またストリーミングサービスの利用条件も必ずご確認ください。

※4テレビ側からの2ch PCM出力に対応

※5 「あらゆる方向からの水の飛まつに耐えられる」生活防水レベルの性能です。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。