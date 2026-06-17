【学校法人立志舎】岩井澤健治監督トークショーの開催が決定

学校法人立志舎

学校法人立志舎（所在地：東京都墨田区）が運営する、専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ21（※1）のマンガ・アニメクリエイション学科は、アニメーション監督の岩井澤健治氏をお招きし、マンガ・アニメクリエイション学科新設記念として「岩井澤健治監督トークショー」を2026年8月4日に開催いたします。

◼︎ イベント概要

『マンガ・アニメクリエイション学科新設記念 岩井澤健治監督トークショー』

日程：2026年8月4日（火）

時間：13:00～15:30

場所：立志舎 錦糸町キャンパス アルカタワーズ校舎

対象：全国の中学生・高校生（保護者同伴可）/ 限定30名

参加費：無料（オープンキャンパス内イベントとして開催）

予約：https://www.nihonschool21.ac.jp/news/anime_talkshow2026/

岩井澤 健治（いわいさわ けんじ）

アニメーション監督 / 映画監督

1981年、東京都生まれ。高校卒業後に映画の世界へ進み、石井輝男監督の現場にも参加。

実写映画の経験を経て、独学でアニメーション制作を始める。

2008年、初の短編アニメーション作品『福来町、トンネル路地の男』を発表。

7年半をかけて完成させた長編アニメーション『音楽』（2019）は、オタワ国際アニメーション映画祭でグランプリを受賞。

国内でもスマッシュヒットを記録し、大きな注目を集めた。

初の商業作品となる劇場アニメ『ひゃくえむ。』は、2025年9月より全国公開、多くの支持を受けロングラン上映を記録した。

◼︎ マンガ・アニメクリエイション学科

プロの現場と同じ環境で、作画の基礎からデジタル技術、物語の構成力までじっくり習得できる学科として、2027年4月に新設予定です。

少人数制で一人ひとりの個性を伸ばし、デビューや就職のサポート体制を整える新学科となります。

また他にはない強力な産学連携に向け、マンガ部門顧問に株式会社青心社 青木治道氏、そしてアニメ部門の特別顧問として森田宏幸氏が就任いたします。

各分野において豊富な経験と卓越した実績を有し、今後はその専門的知見をもとに、本学科の教育・研究活動に対し指導・助言を賜り、さらなる教育内容の充実および人材育成の強化を図ります。

そして立志舎だからこそ実現できる「特別選択授業」も展開し、マンガ・アニメの専門性を磨きながら、簿記など他学科の授業に触れることも可能です。

このことにより、「自前力」を身につけることが可能となり、唯一無二のクリエイターをめざすことができます。

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※1...専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１は2027年4月より『立志舎東京鉄道デジタルクリエイト・スポーツ＆ダンス専門学校』へ校名変更予定（認可申請中）

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◼︎お問い合わせ

学校法人立志舎 広報部

03-3624-5403 / kouhou@all-japan.ac.jp