【タクシー運転手177名調査】20～30代の約7割が「人に勧めたい」、約6割が年収1,000万円を狙えると回答。

XMile株式会社

ノンデスク事業者向けの人材採用・キャリア支援サービスを提供するX Mile株式会社（読み：クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之）は、現役タクシー運転手177名を対象に、キャリアと満足度に関する実態調査を実施しました。第一弾レポートでは、東京都のタクシー運転手の約61％が月収100万円到達経験ありと回答するなど、「ブルーカラービリオネア」最前線職種としての実態を発表しました。

今回の第二弾レポートでは、タクシー運転手のキャリア観や働き方に着目。異業種からの転職者が約9割を占めるほか、20～30代の約7割が「人に勧めたい」と回答するなど、若手世代を中心にタクシー運転手という仕事への価値観の変化が見られました。

調査サマリ

・現役タクシー運転手のうち約9割が異業種経験あり

・うちオフィスワーク経験者が4割以上を占める

・20～30代タクシー運転手の約7割が「人に勧めたい」と回答

・20～30代タクシー運転手の約6割が「年収1,000万円も狙える」と回答

・働き方の魅力は「スケジュールの自由度」、課題は「収入の不安定さ」「身体的負担」

▼本リリースは下記よりご確認いただけます。

クロスワークしごと白書：https://x-work.jp/journal/taxi-wages02

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▼第一弾レポートはこちら

https://x-work.jp/journal/taxi-wages

異業種からの転職者が88.7%、オフィスワーク経験者も4割超

「タクシー運転手以外の仕事をしたことはありますか」と尋ねたところ、「ある」と回答した方は全体の88.7%（157名）を占めました。

さらに「タクシー運転手になる前の職業（複数選択可）」を尋ねたところ、現場職のみの経験者が48.59%（86名）、現場職とオフィス職の両方を経験している方が12.99%（23名）、オフィス職のみの経験者が27.12%（48名）でした。

「タクシー運転手のみ」を経験している人が11.30%（20名）に留まっていることから、広いバックグラウンドを持つ人材が流入していることが分かります。中でも、オフィスワーク経験のある割合も40.11%と4割を超えていました。

20～30代の約7割が「人に勧めたい」と回答、他年代と比較して際立つ高さ

「タクシー運転手という仕事を人に勧めたいと思いますか?」と尋ねたところ、年代によって回答に明確な差が見られました。

「強く勧めたい」と回答した割合は、20～30代が20.83%（20名）に対し、40～50代は5.71%（2名）、60代以上は2.71%（1名）と、若い年代ほど高い傾向が見られました。

「まあ勧めたい」を含めると、20～30代では約7割（68.75%／66名）が「勧めたい」と回答しており、他の年代と比較して際立って高い結果となりました。40～50代（48.57%／17名）、60代以上（43.47%／20名）がいずれも5割を下回る中、20～30代のみが7割近くに達しており、若手世代からの支持が厚いことが分かります。

「年収1,000万円を狙える」、20～30代の59.38%が肯定的に回答

「タクシー運転手は年収1,000万円を狙える仕事だと思うか？」を尋ねたところ、ここでも年代によって明確な差が見られました。

20～30代では「頑張れば狙える」「余裕で狙える」と回答した割合が合わせて59.38%（57人）に上ったのに対し、40～50代は27.72%（9名）、60代以上は19.57%（9名）にとどまりました。

タクシー運転手の多くは歩合制であるため、年収1,000万円には相応の売上実績が必要です。成果がダイレクトに反映される働き方に対し、若手世代ほど高いモチベーションや期待感を持っていることがうかがえます。

なお実際の月収を見ると、最多は「30～40万円」（50名、28.2%）、次いで「20～30万円」（46名、26.0%）となっており、月収40万円未満の層が全体の約7割を占めています。高収入を実現しうる職種として注目が集まる一方で、現状の実態としては多くが月収40万円未満に留まっており、都心部と地方での格差も判明しています。

「スケジュールの自由度」は全年代共通の魅力、一方若手は「収入」、中高年は「人間関係」を重視

年代別にタクシー運転手という仕事のメリットを尋ねたところ、全年代で共通する魅力が支持される一方で、2番目以降に重視する要素には年代ごとに明確な違いが見られました。

■ 20-30代

■ 40-50代

■ 60代以上

メリット（上位項目）- スケジュールの自由度が高い：26.55%- 自分の頑張り次第で高収入を目指せる：15.82%- 職場の人間関係のストレスが少ない／再就職・転職に困らない／育児・介護に合わせた調整ができる：14.69%（同率）- スケジュールの自由度が高い：27.87%- 職場の人間関係のストレスが少ない：24.59%- 育児・介護に合わせた調整ができる：14.75%- スケジュールの自由度が高い：30.21%- 自分の頑張り次第で高収入を目指せる：21.88%- 職場の人間関係のストレスが少ない：19.79%

全年代を通じて「スケジュールの自由度の高さ」が最多となっており、個人の裁量で柔軟に働ける環境が広く評価されていることがうかがえます。特に20～30代では「高収入を目指せる」点も上位に挙がっており、頑張りがダイレクトに反映される成果連動型の収入体系が若手世代の価値観と親和性が高いことが分かります。

■ 20-30代

■ 40-50代

■ 60代以上

デメリット（上位項目）- 売上が安定せず、収入の先が読みにくい：23.04%- 夜勤・隔日勤務による体力的な負担が大きい／顧客対応による精神的ストレス：18.32%（同率）- 売上が安定せず、収入の先が読みにくい：22.37%- 勤務時間が長く、生活リズムが乱れやすい：19.74%- 夜勤・隔日勤務による体力的な負担が大きい：18.42%- 事故やトラブルへの常時の緊張感：23.14%- 売上が安定せず、収入の先が読みにくい：19.83%- 顧客対応による精神的ストレス：18.18%

収入の不安定さや身体的負担が全年代に共通する課題として挙がっており、60代以上では事故・トラブルへの緊張感が最上位となっています。メリットとして挙がっていた「高収入を目指せる」という成果連動型ゆえのシビアな側面が、そのまま課題としても浮き彫りになる形です。

こうした結果からも、現代のタクシー運転手という職業は、20～30代の若手世代を中心に高い評価を集めていることが分かります。スケジュールの自由度や成果連動型の収入体系が若手乗務員の価値観と合致しており、職場の人間関係に縛られない「精神的な気楽さ」という点も支持を集める要因となっている様子がうかがえます。

当社のタクシー領域担当者からは、育児と両立しながら勤務するシングルマザーや、専門学校に通いながら作品制作に取り組むクリエイター志望の方など、従来の「タクシー運転手」のイメージに縛られない多様な人材の活躍が報告されています。こうした柔軟な働き方の広がりを反映するように求職者も急増しており、同担当者からは「応募者が増えたことで、採用基準が以前より厳しくなった」という声も上がっています。

X Mile株式会社 代表取締役CEO 野呂寛之のコメント

今回の調査からは、異業種やオフィスワークからの転職者が多くを占める、タクシー運転手の新しい職業実態が明らかになりました。

20～30代の約7割が「人に勧めたい」と回答するなど、若手世代からの支持が際立って高い点が注目されます。スケジュールの自由度や頑張りがダイレクトに反映される成果連動型の収入体系、そして職場の人間関係のストレスの少なさが、若い世代のキャリア観と合致していることが背景にあると考えられます。

現在のボリュームゾーンは月収40万円未満が約7割を占めており、収入の不安定さという課題も存在します。一方で、独立資金の形成や次のキャリアへのステップとして活用する層も一定数存在しており、タクシー運転手という働き方が、多様な生き方を支える前向きな選択肢として若手世代に広がりつつある実態が示されました。

X Mile株式会社は今後も、ノンデスク業界で働く人々が、それぞれの志向に応じたキャリアを選択できる環境づくりに取り組んでまいります。

■調査概要

・調査方法：インターネット調査、ウェブアンケート調査

・調査対象：全国20代以上のタクシー運転手

・調査期間：2026年01月16日～2026年02月09日

■設問

「タクシー運転手以外の仕事をしたことはありますか（単一選択）」

・ある

・ない

「タクシー運転手になる前の職業を教えてください（複数選択可）」

・現場作業

・オフィスワーク

「タクシー運転手という仕事を人に勧めたいと思いますか？（単一選択）」

・強く勧めたい(稼げるし自由で面白い)

・まあ勧めたい(向いている人には良い仕事)

・あまり勧めたくない

・全く勧めたくない

「タクシー運転手は年収1,000万円を狙える仕事だと思いますか？（単一選択）」

・余裕で狙える

・頑張れば狙える

・かなり難しい

・絶対に無理

「現在の平均月収額について、手取りではなく「総支給額（額面）」で教えてください（単一選択）」

・20万円未満

・20万円～30万円

・30万円～40万円

・40万円～50万円

・50万円～60万円

・60万円～80万円

・80万円～100万円

・100万円以上

「タクシー運転手として働くメリットはなんですか？（複数選択可）」

・職場での人間関係のストレスが少ない

・再就職や転職に困らない

・勤務日や休日の設定など、スケジュールの自由度が高い

・育児や介護など、家庭の事情に合わせて中抜けや調整ができる

・好きな運転を仕事として楽しめる

・年功序列に関係なく、自分の頑張り次第で高収入を目指せる

・その他（具体的に入力してください）

「タクシー運転手として働くデメリットはなんですか？（複数選択可）」

・勤務時間が長く、生活リズムが乱れやすい

・夜勤や隔日勤務による体力的な負担が大きい

・売上が安定せず、収入の先が読みにくい

・顧客対応による精神的ストレス

・事故やトラブルへの常時の緊張感

・将来、今の働き方を続けられるか見通しが立たない

・特に大きな負担は感じていない

※回答者の地域分布

▼本リリースは下記よりご確認いただけます。

クロスワークしごと白書：https://x-work.jp/journal/taxi-wages02

※転載・引用時は下記の出典元・リンクの設定をお願いいたします

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂寛之

所在地：

・東京オフィス（本社／イーストサイドスクエア）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・東京オフィス（ルーシッドスクエア）：東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト 4F

・東京オフィス（中野坂上セントラル）：東京都中野区本町2-46-2 中野坂上セントラルビル 8F/18F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 4F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-9-14 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町9-21 三共京橋ビル 8F

・福岡オフィス（HCCビル）：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル 5F

・福岡オフィス（三陽長浜ビル）：福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 三陽長浜ビル 6F

設立 ：2019年2月

資本金：19.4億円（2025年1月現在、資本準備金含む）

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）