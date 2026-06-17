キズキ、精神・発達障害者向けの人材紹介サービスを提供する子会社「キズキキャリア」を設立

株式会社キズキ

うつや発達障害等で離職した方への就労支援事業等を展開する株式会社キズキ（本部：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）は、子会社として「キズキキャリア株式会社」を設立し、精神・発達障害のある方の採用・定着に特化した、有料職業紹介サービス「キズキキャリア(https://kizuki-corp.com/service/kizuki-career/corporate/)」の提供を開始いたしました。

■キズキキャリア設立の背景

日本における障害者雇用数は増加傾向にある（※1）一方、特に精神障害のある方の「就職後の離職率の高さ」が社会課題となっています（※2）。多くの企業・団体で「採用しても定着しない」「現場でのマネジメントや配慮の方法が分からない」という悩みを抱えているとされています。



株式会社キズキが運営する就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」では、これまで累計1,000名以上の利用者に対し、単なる就職支援に留まらず、現場で活躍するためのビジネススキルや自己管理能力の向上をサポートしてまいりました。就職後6ヶ月時点での定着率は95%（※3）を実現しています。



このキズキビジネスカレッジの運営で培ったノウハウと実績を活かし、企業の採用課題と精神・発達障害のある求職者のミスマッチを根本から解消するため、「キズキキャリア」を設立いたしました。一人ひとりが個性を活かし、安心して長く働き続けられる社会の実現を目指します。

※1 厚生労働省（2025）令和７年 障害者雇用状況の集計結果(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001357856.pdf)

※2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター（2017）障害別にみた職場定着率の推移と構成割合(https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku137.html)

※3 2023年4月から2025年6月までの実績データ

■ キズキキャリアの特徴

1. 就労準備性の整った人材のご紹介

キズキビジネスカレッジでの支援実績をベースに、キズキキャリアでも企業・団体で働くための「就労準備性（体調管理や自己理解、基礎的なビジネススキル）」が十分に整った人材を中心にご紹介します。これによって、就職初期のスムーズな始動を可能にします。



2. 現場への定着を支える「職場定着伴走」

採用時のマッチングのみで終わらせず、就職後も就職者の特性や「現場での接し方のポイント」を踏まえ、人事・現場担当者様と就職者の双方に伴走します。課題が生じた際にも迅速にフォローに回り、長期的な活躍と定着を強力にサポートします。



3. 障害特性を可視化するオリジナルツールの提供

独自の客観的なアセスメントにより、スキル面だけでなく、求職者のストレス耐性や必要な合理的配慮を言語化・可視化するオリジナルツールを提供します。書類選考や面接の段階から「どう活躍できるか」を現場レベルで高解像度にイメージでき、感覚に頼らないマッチングを実現します。

■キズキキャリア株式会社 代表取締役 安田祐輔のコメント

「何度でもやり直せる社会をつくる」

これがキズキの創業以来の想いです。これまで就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を通じて、うつや発達障害等で一度キャリアを中断した多くの方々と向き合ってきました。彼らは非常に高いポテンシャルやスキルを持っていますが、これまでのミスマッチが原因で、その才能が埋もれるケースを何度も目にしてきました。企業・団体側も「雇用したいが、どう受け入れればいいか分からない」という本音を抱えています。だからこそ、私たちはただ人を繋ぐだけでなく、キズキビジネスカレッジでの支援ノウハウと独自の特性アセスメントで、企業・団体と求職者が「お互いに安心して活躍できる土台」を作るためにキズキキャリアを立ち上げました。採用・定着にお困りの企業・団体様、ぜひお声がけください。



■ キズキキャリア株式会社 概要

会社名：キズキキャリア株式会社

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館4階

代表取締役：安田祐輔

事業内容：障害者人材紹介事業、定着支援事業、障害者雇用コンサルティング

許可番号：有料職業紹介事業 13 - ユ - 319157

Website：https://kizuki-corp.com/service/kizuki-career/

■ 株式会社キズキについて

会社名：株式会社キズキ

所在地： 東京都新宿区信濃町35 煉瓦館4階

代表取締役：安田祐輔

設立：2015年7月（創業2011年）

事業内容：うつ・適応障害・発達障害等の方の就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」、不登校、発達障害等の方のメンタルと学び直しをサポートする完全個別指導の「キズキ共育塾」等の運営、自治体や公的機関と連携した公民連携事業等

Website：https://kizuki-corp.com/