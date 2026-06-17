【リアル・オンライン同時開催】人事・総務討論LIVE

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株式会社清和ビジネス




株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区、代表取締役：勝本 浩史）は、2026年6月24日（水）、人財の定着化や採用に課題を抱える企業を対象としたイベントを、株式会社これから（Chokusai）・株式会社ABABA・株式会社サムシングファン・株式会社識学と共催いたします。


「事業成長のカギは人にあり。採用・定着・育成の最適解」をテーマに、各分野のプロフェッショナル5社が徹底解説します。




≪詳細・申込み≫


https://chokusai.jp/seminar/20260624event/(https://chokusai.jp/seminar/20260624event/?utm_source=seiwa&utm_medium=mail&utm_campaign=20260624_event)



人事・総務の無理難題にプロ5名が打ち返します


人事・採用領域のウェビナーは年々増加し、いまや情報があふれる時代となりました。さらにAIの進展により、「情報」や「知識」そのものは、誰もが容易に得られるようになっています。


今、求められているのは、単なる情報やノウハウではなく、自社で明日から実践できる具体的な一手です。


本イベントは、一方通行の講演ではなく、視聴者参加型のライブ討論として実施いたします。参加者のリアルな悩みをテーマに、採用・人事分野のプロフェッショナルが本音で議論を交わします。「採用費は削減しながら応募数を増やしたい」「離職率を下げつつ現場の生産性も高めたい」といった難しい課題に対し、他社事例を交えながら正面から向き合います。


リアル開催では、テーマごとのテーブルディスカッションに加え、懇親会・相談会も実施いたします。本気で課題解決に取り組みたい方や、同じ悩みを持つ参加者と議論を深めたい方は、ぜひリアル参加もご検討ください。




【セミナー概要】


日　時：2026年6月24日 (水) 18:00～19:30予定　［受付］17:30～


懇親会・相談会 19:30～21:00予定※リアルのみ実施


参加費：無料


定　員：［リアル］：30名（経営層・役員・リーダー限定）


［オンライン］150～200名


リアル会場：「UN:O」 清和ビジネス サテライトオフィス


東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル103


視　聴：開催までに専用視聴URLをメールにて送付





■登壇者・モデレーター


［登壇者］


株式会社これから（Chokusai）　HR事業部 執行役員


川村 拓也 氏




株式会社ABABA　執行役員


杉原 航輝 氏



株式会社サムシングファン　DOOONUT事業責任者


戸山 泰斗 氏




株式会社識学　シニアコンサルタント


川添 晶美 氏




株式会社清和ビジネス　オフィスコンサルタント


山本 遼太




［モデレーター］


株式会社サムシングファン　代表取締役


薮本 直樹 氏





【詳細・申込み】


https://chokusai.jp/seminar/20260624event/(https://chokusai.jp/seminar/20260624event/?utm_source=seiwa&utm_medium=mail&utm_campaign=20260624_event)



※予告せずにプログラムが変更になる場合があります


※同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます


※応募者多数の場合は抽選となる場合があります




■株式会社清和ビジネス　会社概要



会社名　：株式会社清和ビジネス


住所　　：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階


代表者　：代表取締役　勝本　浩史


設　立　：昭和37年4月


資本金　：1億円


従業員数：340名


業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）


　　　　　購買ソリューション事業（アスクル代理店）


　　　　　専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）


事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号


建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号


建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号


建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号


事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号


第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号


高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号


ホームページ：オフィシャルサイト　https://seiwab.co.jp


　　　　　　　清和ビジネスのオフィス移転　https://seiwab.co.jp/office


　　　　　　　オフィス用品・事務用品通販サービス　https://www.seiwa-koubai.com


物流センター構築支援サービス　https://www.mr-butsuryu.com


　　　　　　　病院福祉施設向けサービス　https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare