グッドルーム、全物件対象の「仲介手数料50%オフ」新サービスを開始。オンライン特化と会員制で賃貸業界の“不透明な半額”を刷新。

gooddaysホールディングス株式会社

gooddaysホールディングス株式会社（代表取締役社長：小倉博）の子会社グッドルーム株式会社（代表取締役社長：小倉弘之、以下「グッドルーム」）は、提供する賃貸仲介サービスを大幅に刷新いたします。会員制サービス「goodmembers（グッドメンバーズ）」の加入者を対象に、取り扱うすべての賃貸物件において、仲介手数料を「家賃の0.5ヶ月分」［（税込0.55ヶ月分/税別0.5ヶ月分）］で提供する新しいスタイルの仲介サービスを開始いたします。

詳細URL：https://lp.tomos.goodrooms.jp/goodroom/oheyasagashi(https://lp.tomos.goodrooms.jp/goodroom/oheyasagashi)

■家賃高騰のいま、初期費用の「もやもや」を解消したい

現在、都市部を中心としたインフレと家賃高騰により、入居時の初期費用は生活者の大きな負担となっています。一方で、賃貸業界には「仲介手数料無料・半額」と謳いながらも、実際には自社管理物件や広告料の高い一部物件のみに限定されるケースが多く、ユーザーが本当に住みたい部屋を選んだ際に「結局、手数料は1ヶ月分かかった」という体験が日常化しています。

グッドルームは、この不透明な業界構造を打破し、新しい時代の「身軽な暮らし」を支援するため、本サービスの立ち上げに至りました。

■なぜ「すべての物件」を半額にできるのか

本サービスは、単なる一時的なキャンペーンではありません。徹底した業務の効率化を原資として、ユーザーに利益を還元するビジネスモデルです

【お部屋探しの流れ】

相談予約 → フォーム回答 → オンライン面談 → 内見 →ご契約

●オンライン相談・チャット完結

店舗での接客を廃止し、オンライン相談とメッセージチャットに集約。忙しい現代人のタイパ（タイムパフォーマンス）を向上させると同時に、固定費を削減しています。

●内覧件数の最適化（最大2件まで）

事前に基本情報を入力いただき、すり合わせを丁寧に行うことで、ムダな内覧を排除。効率的な案内により、手数料の大幅還元を可能にしました。

●ストック型会員モデル

仲介手数料を削る代わりに、月額980円（税込）の会員制「goodmembers」へ移行。契約時だけでなく、入居後の生活までサポートし続ける関係性を構築します。

■goodmembers加入による3つのメリット

メリット１.：初期費用の大幅削減

家賃10万円の物件なら、一般的な仲介（1.1ヶ月分）に比べ、約5.5万円の節約が可能。浮いた資金を家具や家電の充当に回せます。

メリット２.：入居中・住み替え時もお得

入居後も毎月200ポイントが自動で貯まり、次回の住み替え時の手数料支払いや、goodroomが展開する他サービスで利用可能です。

メリット３.：暮らしの『もしも』をサポート

提携ワークラウンジやカフェをポイントで利用できるほか、インテリア相談など会員限定価格の優待を受けられます。

詳細URL：http://lp.tomos.goodrooms.jp/goodroom/oheyasagashi(http://lp.tomos.goodrooms.jp/goodroom/oheyasagashi)

■グッドルーム株式会社 代表取締役社長 小倉弘之

goodcoffee 新橋でくつろぐgoodsauna & spa でととのうgoodroom lounge で働く

「住まいは人生を形づくる土台でありながら、インフレと家賃高騰により、新しい仕事や挑戦といった前向きな選択が初期費用によって先延ばしになっています。グッドルームは『どこにもない、ふつうを作り続ける』という理念のもと、業務効率化で生まれた価値をすべての物件で還元する仕組みを整えました。身軽に住まいを選び、軽やかに人生を動かしていける社会を目指してまいります。」

■グッドルーム株式会社について

グッドルーム株式会社は、「どこにもない、ふつうを作り続ける」という企業理念のもと、暮らし×ITでこれまでにない暮らし方や働き方を提案しています。リノベーション工事からメディアでの集客、運営まで自社で一気通貫で行うことにより、オーナーさま、お客さまにとっても良いソリューションの提供を行ってまいりました。空き家問題や昨今の建設費の高騰を背景に、新築ではなくリノベーションで収益化するご相談が増えてきていることを受けて、長期マスターリースまたは取得を通したストック型ビジネスににより、それらの問題解決に寄与し、新しい暮らし方の提案を行ってまいります。

・提供サービス

1ヶ月から滞在可能な家具付コリビング「goodroom residence」

賃貸からコリビングも探せるお部屋探しプラットフォーム「goodroom」「goodroom サブスくらし」

一人ひとりの働くを自由にするシェアオフィス「goodoffice」

リノベーションブランド「TOMOS」

オフィス・レジデンスに併設するサウナ「グッドサウナ」／カフェ「goodcoffee」

■メディアの皆様へ

本プレスリリースの取材のご希望や詳細については下記へお気軽にお問い合わせください。

現地での取材・体験もお気軽にご相談ください。

・取材に関して

グッドルーム株式会社 広報担当

E-mail：pr.goodroom@haptic.co.jp

> 詳しい資料はこちら（PDF）からご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d46420-131-74f7866370f911e845c81b68453e8497.pdf