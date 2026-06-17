川崎市役所本庁舎が第37回電気設備学会賞 技術部門 優秀施設賞を受賞

株式会社久米設計

株式会社久米設計（本社所在地：東京都江東区潮見2-1-22）は、当社が設計した「川崎市役所本庁舎」が第37回電気設備学会賞 技術部門 優秀施設賞を受賞しましたことをお知らせします。

電気設備学会賞

https://www.ieiej.or.jp/activity/award/

川崎市役所本庁舎の電気設備

撮影：エスエス企画

【設計者コメント】

このたびは、第37回電気設備学会賞 技術部門 優秀施設賞という栄誉ある賞を賜り、深く感謝申し上げます。

本計画は「防災」「省エネルギー」「ICT・IoT活用」「市民交流」を主要テーマとして、次世代型都市庁舎の実現を目指した先進的な取組です。

環境性能面では、カーボンニュートラル実現に向け、多様な省エネルギー技術を導入し、従来庁舎と比較して大幅なエネルギー削減を達成しました。これにより、都市型庁舎における環境負荷低減モデルの一例を示すことができました。

防災面では、地震、洪水、火災、降灰、停電などの複合災害を想定し、長期間にわたり庁舎機能を維持可能な高いレジリエンス性能を確保しました。その結果、災害時においても継続的な市民サービス提供を可能とする体制を構築しています。

また、ICT・IoT技術の活用により、会議室予約や情報発信、業務運営の効率化を図り、働き方改革や業務生産性向上に寄与しました。さらに、市民向け情報発信や歴史・文化継承、復元棟整備やライトアップ演出を通じて、地域との交流機能向上やにぎわい創出にも貢献しています。

これらの取組により、川崎市役所本庁舎は、持続可能で安全かつ快適な都市づくりに寄与する都市型庁舎の先進モデルとなりました。本計画が今後の公共建築計画の参考となることを期待するとともに、計画・設計・施工・運用に御尽力いただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

表彰式の様子

【建築概要】

名称：川崎市役所本庁舎

所在地：神奈川県川崎市川崎区宮本町1

建築主：川崎市

設計者：株式会社久米設計

施工者：

【高層棟】

建築：大成建設株式会社 横浜支店

電気設備：電気JV（関電工・協和・京急電機 共同企業体）

空調設備：空調JV（新菱・川本・明和 共同企業体）

衛生設備：衛生JV（大成温・須賀・京急 共同企業体）

昇降機設備：東芝エレベータ株式会社

議場映像音響設備：株式会社丸井電設

【復元棟】

建築：株式会社小川組

電気設備：協成電気株式会社

空調設備：明和工業株式会社

衛生設備：東都熱工業株式会社

太陽光発電設備：住吉電機株式会社

延床面積：62,356平方メートル

階数：地上25階地下2階

構造：S/一部RC/SRC

竣工：2023年6月

受賞：電気設備学会賞/空気調和・衛生工学会賞技術賞/コージェネ大賞/CFT構造賞/SDA賞/プレストレストコンクリート工学会賞/照明施設賞

【設計コンセプト】

「にぎわい×環境×防災」の都市型防災庁舎

建設地は市役所として昭和13年から市役所通りのアイコンとなり永く市民に親しまれてきた既存旧本庁舎の跡地であり、また、川崎駅から小売店舗や飲食店などの、まちのにぎわいが連続する市街地でもある。この旧本庁舎の歴史的な価値を継承しながら、旧本庁舎を再現した復元棟と高層棟の間に半外部空間の立体的で開放的な都市空間であるアトリウムを配置し、まちのにぎわいに寄与すると共に、多摩川の浸水災害を受けない中間階免震構造や地震時に天井材落下の恐れがない無天井執務空間など、あらゆる都市災害を想定した。また、コの字形状のプレキャストコンクリート板の外壁の内側を換気ボイドとして利用したエコマルチウォールの自然換気システムや窓周りの彫を深くすることによる、徹底的な日射抑制などによりZEB Ready（BEI=0.47)を実現した。まちの「にぎわい」をつなぎ、市街地における「防災」と優れた「環境」性能を備えた、新しい都市型防災庁舎のあるべき姿を実現した。

【デザインストーリー】

防災と環境の融合した建築

https://www.kumesekkei.co.jp/designstory/kawasaki_city_hall.html

撮影：エスエス企画

【会社概要】

株式会社久米設計

「豊かさ」を拓く。私たちは「豊かさ」とは何かを真剣に考える多様な個性の集合体です。地域・人を大切に、未来を見据えた新たな価値を創造していきます。

1932年の創設以来、数多くの都市、建築の設計を手掛けてきました。技術とデザインの融合を追求し、人と社会への貢献を目指す企業です。本社を東京都江東区潮見に構え、社員数約650名（約450名の資格を有する専門家）を擁し、国内外の幅広いプロジェクトに取り組んでおります。持続可能な社会の実現へ、技術とデザインで貢献してまいります。

URL：https://www.kumesekkei.co.jp/

所在地：東京都江東区潮見2-1-22

取締役社長 井上宏

【久米設計Instagram】

https://www.instagram.com/kumesekkei/