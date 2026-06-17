Vライバー限定！推しのVライバーがモデルとしてデビュー！「スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう！」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、東京スカイツリーが望める総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」と初となるコラボレーションイベント、「Vライバー限定！スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう！」を、2026年6月17日（水）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、2018年よりスタートしたVライバー事業は今年で8周年を迎えます。これまでもVライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

今回、イチナナVライバー8周年を記念し、浅草の地で地上30mの位置から東京スカイツリーが望める絶景スパとして幅広い世代に人気を博している総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」と初となるコラボレーションを通じて、より多くの方にイチナナVライバーの魅力を知っていただき、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いから、初のコラボイベントとして開催することが決定いたしました。

「Vライバー限定！スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう！」は、「17LIVE」で活動中のVライバーの方であれば、どなたでも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、「浅草ROXまつり湯」館内に設置される暖簾、ポスター、のぼりや、後日掲載される渋谷ロングポスター等に「まつり湯コラボモデル」としての掲載権利等が贈られます。

イチナナVライバー8周年記念イベントとして、浅草という日本を代表する場所で大人気の絶景スパ「浅草ROXまつり湯」の店舗をコラボモデルとして彩るイチナナVライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年6月17日（水）～6月30日（火）

■参加条件

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちのVライバーの方

・入賞時に普段Vライバーとしてご活動中のご自身の立ち絵をご提出いただける方

※全身の立ち絵（aiデータ必須）をご提出いただきます

・Discordサーバーでの密なやりとりができる方

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方

■プライズ（賞品）

・コラボ暖簾掲載権

・館内ポスター掲載権

・のぼり掲載権

・等身大パネル掲載権

・渋谷ロングポスター掲載権

・オリジナルノベルティ制作権

・【まつり湯公式】HP/SNS掲載権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「浅草ROXまつり湯」について

ファッションからアミューズメントまで浅草らしさが揃った商業ビル「浅草ROX」内に入る総合温浴施設です。

地上30mから東京スカイツリーを望めるひすい露天風呂やトルマリン風呂、海水風呂といった11種類のバラエティあふれるお風呂と、3種類のサウナを完備。気持ち良い汗を流した後は、ボディケア・あかすり・エステなどのリラクゼーションや、TV付きリクライニングベッドがある休憩室や仮眠室、5,000冊以上あるコミックコーナー、おつまみから御膳物まで多彩なメニューとドリンクが揃うお食事処などで、充実したリラックスタイムを過ごすことができます。

まさに、おひとりさまからファミリーまでまる1日楽しめる『浅草ROXまつり湯』。ぜひ浅草の風情を感じながら、心と体を癒す至福のひとときをお過ごしください。

公式HP： https://www.matsuri-yu.com/

公式X： https://x.com/maturiyu1126

公式Instagram： https://www.instagram.com/maturiyu1126

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

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