TCB東京中央美容外科が若者留学支援「ほっかいどう未来チャレンジ基金」へ寄付、鈴木直道北海道知事より感謝状を拝受いたしました。

TCB東京中央美容外科

日本全国に101院（2026年6月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）を運営する医療法人社団メディカルフロンティアは、北海道の未来を担う若者のグローバルな挑戦を応援するため「ほっかいどう未来チャレンジ基金」へ寄付を行い、2026年6月15日（月）、北海道庁にて鈴木直道知事より感謝状を贈呈されましたことをお知らせいたします。

寄付の背景

（左）TCB 中園秀樹医師 （中央）TCB 寺西宏王理事長 （右）北海道 鈴木直道知事

TCB東京中央美容外科は、挑戦・チャレンジを尊ぶ文化を組織の礎とし、全社一丸となってイノベーションの創出と持続的な成長を目指しております。

今回の寄付は、昨年5月にTCBの中園秀樹医師が日本人美容外科医として初となるエベレスト登頂(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000034186.html)を果たしたことが契機となりました。その偉業へと繋がる挑戦のルーツは北海道最高峰の「旭岳」にあります。札幌で小学校から高校までを過ごした中園医師は、17歳の時に学校行事で旭岳に登頂。その際に抱いた大きな達成感と高揚感こそが、世界最高峰のエベレストを目指す決心へと繋がりました。

今回、「チャレンジ人生の原点であり、思い入れのある北海道へ恩返ししたい」「子どもたちのグローバルなチャレンジを支援したい」という中園医師の熱意に、TCBが企業として賛同・共感する形で寄付の実施に至りました。

知事感謝状贈呈式

日時：2026年6月15日(月) 13:40～

場所：北海道庁本庁舎2階 官民交流サロン「CONNECT」

出席者：

・北海道知事 鈴木直道

・TCB東京中央美容外科 理事長 寺西宏王

・TCB東京中央美容外科 医師 中園秀樹

寄付額：3,000,000円

寄付先：北海道「ほっかいどう未来チャレンジ基金」

寄付者：医療法人社団メディカルフロンティア（TCB東京中央美容外科）

道庁で開かれた贈呈式ではTCB寺西宏王理事長が寄付目録を贈呈、北海道の鈴木直道知事から感謝状を賜りました。

感謝状

医療法人社団メディカルフロンティア 様

貴社はこの度意欲と能力溢れる若者を応援する「ほっかいどう未来チャレンジ基金」に多額の寄附をされ北海道の将来を担う人材の育成に多大な貢献をされました

ここに深く感謝の意を表します

令和八年六月十五日

北海道知事 鈴木直道

寄付に際し、TCBからの記念品として折り鶴モザイクアート「旭岳」もあわせて寄贈いたしました。

北海道の若者たちが高い目標へと挑戦していくことへの願いを込め、今回の贈呈式に向けてTCBグループのスタッフが制作しました。

続く懇談の場では、中園医師がこれまで挑戦してきたエベレスト登頂や、世界で最も過酷と言われるサハラ砂漠マラソンを走った経験談を語り、「僕はこれまで挑戦する時に、やれるかどうかよりも、やりたいかどうかを大事にしてきました。また自分は生まれた環境や育ってきた学校、今の職場などの環境に恵まれていたと思います。チャレンジをしたいけれども環境が揃わない若者に、少しでも我々が協力できればと思って、寺西理事長にも協力いただき今回の寄付に至っています。」と寄付の背景を話しました。

また、エベレスト挑戦のために退職しようとした中園医師を慰留し、在職しながらチャレンジできるサポート体制を敷いた寺西理事長は、「今回の寄付で北海道の若者たちに少しでもチャレンジして欲しいと思っています。」などと未来を担う若者たちへの期待を語りました。

鈴木直道知事からは、「当時この『ほっかいどう未来チャレンジ基金』があれば、中園先生もサハラ砂漠マラソンのチャレンジに使っていただけていた可能性も。その場合は今も北海道で働いてもらっていたのかもしれませんね（笑）。第9期となる今年は最大29名が対象で、6月末に結果発表を予定しています。中園先生のこれまでの経験から感じたことや見えた景色を、未来の子供たちにお話しいただけると刺激になるかなと思います。一歩踏み出した時に応援してくれる人がいるんだと伝われば、決断して前に進む世代が増えるのではないかなと思います。」などのお言葉を頂戴し、最後は固い握手を交わして会は締めくくられました。

折り鶴モザイクアート「旭岳」

中園秀樹医師のエベレスト挑戦のルーツとなった北海道最高峰の旭岳を、約1万羽の折り鶴で描いたモザイクアート作品。

北海道の若者たちが高い目標へと挑戦していくことへの願いを込めて、TCBグループのスタッフが制作しました。

庁舎内の会議室などに掲示予定とのことです。

ほっかいどう未来チャレンジ基金

北海道では、未来の北海道を担う人材の育成を図るため、大学生等の海外留学や、スポーツ指導者、芸術家、職人等を目指し、海外で知識や技術などの向上に取り組む若者の挑戦を、官民連携による「ほっかいどう未来チャレンジ基金」により支援しています。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/mirai-jinzai.html

助成対象・内容

・対象：北海道在住の18歳～38歳の方

・要件：北海道に貢献する意欲をもち、海外において自らの資質の向上に挑戦する若者

（コース：学生留学、スポーツ、文化・芸術、未来の匠）

・助成内容：渡航費 最大30万円（定額）、生活費 最大16万円／月（定額）、留学・研修費等 最大30万円

※返済不要

メディアでの紹介

今回の取り組みの模様を各メディアにも取り上げていただきました。

■UHB北海道文化放送

『【北海道への恩返し】「ほっかいどう未来チャレンジ基金」へ寄付し感謝状贈呈＿『エベレスト登頂成功』の医師の挑戦のきっかけが“旭岳”が縁で実現！1万羽の折り鶴で作った記念品アートも』

https://www.uhb.jp/news/single.html?id=60080

■STV札幌テレビ

『若者のスポーツなどにおける海外留学を応援 美容外科などを運営する会社が道に３００万円寄付』

https://www.stv.jp/news/stvnews/kiji/stec0a933fbd8247bb81065edcb5f5f441.html

贈呈式出席医師

寺西 宏王 Hiroo Teranishi

TCB東京中央美容外科 理事長

TCB梅田大阪駅前院 院長

日本美容医療学会（JAPSA） 代表理事

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/teranishi

中園 秀樹 Hideki Nakazono

TCB東京中央美容外科 医師

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 正会員・専門医

日本美容医療学会（JAPSA） 会員

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/nakazono_hideki

小学校から高校までを北海道札幌市で過ごす。

冒険やチャレンジを好み、エベレスト（標高8848m）登頂、サハラマラソン（約250km）完走など。

2025年5月14日 エベレスト山頂にて（左が中園医師）

TCBでは今後も人々のチャレンジを応援し、社会貢献活動を続けてまいります。

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に101院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：101院（2026年6月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp