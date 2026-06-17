【7/8開催】セブンセンスマーケティング代表・宮田昌輝が、静岡県最大級のイノベーション祭典「TECH BEAT Shizuoka 2026」プレ・イベントに登壇

セブンセンスマーケティング株式会社

PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」を開発・提供するセブンセンスマーケティング株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：宮田 昌輝）は、2026年7月8日（水）にSHIP（静岡県静岡市）で開催されるトークイベント「TECH BEAT Shizuoka 2026 完全攻略法！！！」に、代表取締役・宮田 昌輝が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、2026年7月23日～25日に開催される静岡県内最大級のイノベーションの祭典「TECH BEAT Shizuoka 2026」のプレ・イベントとして、SHIP（SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM）が主催するものです。当社代表・宮田は、TECH BEAT Shizuokaへの出展経験を持つスタートアップの立場からトークセッションに登壇し、大企業とスタートアップが連携するリアルや、イベントを最大限に活用するコツを本音で語ります。

なお当社は、本番の「TECH BEAT Shizuoka 2026」にもブース125にて出展いたします。会場にお越しの際は、ぜひ当社ブースにもお立寄りください。

登壇の見どころ

本イベントでは、TECH BEAT Shizuoka 2026 主催者による今年の見どころ解説に加え、静岡県内でオープンイノベーションを推進する遠州鉄道株式会社、そして出展経験のあるスタートアップである当社をお迎えしたトークセッションが行われます。

トークセッションでは、TECH BEAT Shizuoka 実行委員会（株式会社静岡銀行 地方創生部 課長）の井出雄大氏をモデレーターに迎え、大企業・スタートアップそれぞれの視点から「TECH BEATへの期待」「スタートアップ連携のリアル」「イベントを120%使い倒すコツ」をディスカッション。当社代表・宮田が、実際に出展した立場ならではの知見を共有します。本番前に一歩リードし、自社の成長へのヒントを摑む絶好の機会です。

開催概要

イベント名：TECH BEAT Shizuoka 2026 完全攻略法！！！

日時：2026年7月8日（水） 18:00～19:30（交流会 19:30～19:45）

会場：SHIP（静岡県静岡市葛区尸服町2丁目7-26 静専ビル2F）

定員：30名

参加費：無料

主催：SHIP（SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM）

お申し込み：https://forms.office.com/e/7ZTHmEh33K

お問い合わせ：info@ship-shizuoka.jp

タイムテーブル

登壇者

こんな方におすすめ

「本番」TECH BEAT Shizuoka 2026 開催概要

- 18:00～18:30 TECH BEAT Shizuoka 2026の見どころ解説- 18:30～19:15 トークセッション（大企業、スタートアップからみたTECH BEATへの期待）- 19:15～19:30 注目出展スタートアップのご紹介- 19:30～19:45 交流会・名刺交換会- モデレーター：TECH BEAT Shizuoka 実行委員会（株式会社静岡銀行 地方創生部課長） 井出 雄大 氏- パネラー：遠州鉄道株式会社 経営企画部企画推進課 桐岡 俊太郎 氏- パネラー：セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役 宮田 昌輝- TECH BEAT Shizuoka 2026に参加しようとしている方、参加を迂迷っいる方- TECH BEAT Shizuoka 2026の活用方法を知りたい方- その他SHIP会員やTECH BEAT Shizuoka 2026に兴味のある方

2026年7月23日（木）～25日（土）の3日間、静岡市のグランシップにて「TECH BEAT Shizuoka 2026」が過去最大規模で開催されます。今年8年目を迎える本イベントは、国内外から最先端テクノロジーを持つスタートアップ企業約190社（予定）が一堂に会し、展示・講演・商談を通じて静岡県内企業との共創を促進します。昨年に引き続き、子どもや学生も楽しめる体験型コンテンツも充実しており、ビジネスパーソンからご家族連れまで幅広い層に開かれたイベントです。

当社もスタートアップとしてブース125に出展いたします。

【概要】

イベント名：TECH BEAT Shizuoka 2026

会期：2026年7月23日（木）～25日（土）の3日間

会場：グランシップ（静岡県静岡市）

規模：スタートアップ企業 経190社が出展予定（過去最大規模・8年目）

当社出展：ブース125

公式サイト：https://join.techbeat.jp/event/16337

静岡のスタートアップだから言えること

側の経験を持つスタートアップとして、これから参加される企業の皆さまに、連携を生み出すリアルな知見やイベントの活用術をお伝えできればと思います。静岡からイノベーションを生み出す輪が、さらに広がることを願っています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- 会社名：セブンセンスマーケティング株式会社- 代表者：代表取締役 宮田 昌輝- 所在地：静岡県沼津市高島町15-5（沼津オフィス）／東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F（銀座オフィス）- 設立：2020年3月4日- 事業内容：Webマーケティング支援、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供

セブンセンスマーケティング株式会社

みえるクラウド事業部 広報担当 E-mail：pr@ss-marketing.jp Tel：03-4405-2977