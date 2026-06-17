新宿 北村写真機店にて 「もう一度、植田正治-発掘されたカラー作品とオリジナルプリントから、植田正治を再発見する-」を開催

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社:東京都新宿区、代表取締役社⾧:福本 和宏）が運営する新宿 北村 写真機店では、2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)の期間、「もう一度、植田正治-発掘されたカラー作品とオリジナルプリントから、植田正治を再発見する-」を地下1F「ベースメントギャラリー」にて開催します。 本展示では、未公開を含むカラー作品と、⾧年親しまれているモノクロ作品を展示し、2つの側面から日本が世界 に誇る巨匠・植田正治氏の魅力を再発見いただけます。本展示では写真作品に加えて、撮影に使用していたカメラや絵コンテなど、植田正治氏の愛用品も展示予定です。

■未公開作品を含むカラー作品から植田正治氏の新たな一面を発見

植田正治氏が生まれ育った生家から発見された、まだ見ぬカラー作品を展示します。松尾 芭蕉の名句「おくの細道」をテーマに、北陸の旅の中で撮影した写真のオリジナルプリントのほか、同氏の代表作品『砂丘モード』でおなじみの撮影場所、鳥取砂丘で撮影されたカラー写真を公開予定です。そのほか、世界初発表となる作品を展示します。植田正治氏が 広く世間に公開していなかったカラー作品を、色彩鮮やかなプリントでお楽しみください。

■名だたる代表作品をオリジナルプリントで。撮影に使用していたカメラ等も展示

世界を魅了した代表作『砂丘シリーズ』他、同氏の家族を撮影した『パパとママとコド モたち』など、独自の世界観"Ueda-Cho（植田調）"として世界で愛され続けてき た作品を、オリジナルプリントで展示します。また、実際に使用していた機材や、作品制作の際に作成した絵コンテなども展示予定です。また、オリジナルプリントを含む一 部作品は当ギャラリーで購入も可能です。貴重なオリジナルプリントはもちろん、作品 を生み出すまでの過程で使用された道具を通して、植田正治氏の世界観に没入いただけます。

■なんばCITY店でも大盛況!同店イベント過去最大動員を記録

2026年5月にカメラのキタムラ大阪／なんばCITY店（以下、なん ばCITY店）で開催した同氏の写真展「植田正治が見た情景」では、 同店開催イベント史上最大動員を記録し、盛況のうちに幕を閉じました。ベースメントギャラリーでは、なんばCITY店で特に好評を博したオリ ジナルプリントの作品数を増やして展示します。

■開催概要

・開催日程:2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)

・開催日時:10:00-19:00

・開催場所:新宿 北村写真機店 B1F ベースメントギャラリー

■写真家プロフィール

植田 正治

1913年、現在の鳥取県境港市に生まれる。幼少の頃から”写真道楽”と呼ばれる程ほど写真にのめり込む。鳥取県立米子中学校卒業後、米子写友会に入会。その後上京し、オリエンタル写真学校へ入学し、卒業後は故郷へ戻り、営業写真館を開業。戦前から演出写真で注目を集め、戦後は砂浜や砂丘に人物を配置した独自の作品で高い評価を得る。1954 年に二科賞を受賞し、1958 年

にはエドワード・スタイケンの企画によりニューヨーク近代美術館の展覧会に出品され、国際的にも知られるようになった。その後も写真集『童暦』や『小さい伝記』などで活躍し、「植田調」と呼ばれる独自の作風を確立。一環して故郷から離れずに鳥取にて活動を続ける。晩年まで国内外で高く評価され、2000 年に死去した。

■ベースメントギャラリーとは

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

(C)Jun UDAGAWA

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020 年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024 年6月には６F にライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

■店舗概要

営業時間:10:00~21:00

アクセス:JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP:https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号:03-5361-8300