47もの企業・団体が「面白い！」をめざして学びイベント30種を共創。 愛知の子どもと大人に贈るパワーアップした「おかしなサマースクール in 愛知」 6月19日(金)より申込スタート

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は47の企業・団体が共創する「おかしなサマースクール in 愛知2026」へ参加します。

参加チケットの申込は、 6月19日(金)10:00よりスタートします。今年創業98年、名古屋生まれの春日井製菓株式会社が「大好きな愛知をもっと面白くしたい」という思いで始めた本企画は、2026年で4回目。今年は行政を含む47の企業・団体が参加し、愛知県内各地で30以上の体験プログラムを開催。0歳から参加できる親子イベントや子ども向けイベント、大人が主役になれるプログラムも多数用意。大人が本気で考えた「おかしな」イベントが、愛知の夏を彩ります。

「おかしなサマースクール」では、充実した子ども向け&親子向け授業(イベント)から、中高生向けの謎解き企画、大人向けの内容まで多彩にラインナップ。未知の体験を通じて子どもが大きく成長するのはもちろん、思春期の学生や大人も楽しめる学びイベントが満載です。

各イベント詳細はこちら（外部サイト） :https://kasugai-okaken.peatix.com/events/

おかしなサマースクール3つの特徴

多様な主体による共創

企業・行政・市民団体・大学など多様な主体による共創であること。組織の枠を超え、それぞれの専門性や経営資源、アイデアをフル活用し、イベント企画から準備、当日運営までを行う。

多世代が学び合う場

子ども向けイベントにとどまらず、親子参加や中高大学生、大人まで楽しめる体験型プログラムを用意。誰もが自分にぴったりの学びを自由に選択し、楽しんで参加できる設計に。

深まる地元愛

名古屋市内だけでなく春日井市や豊橋市など、愛知県内各地で30以上のイベントを開催。誰でも気軽に参加できる地域密着型のプログラムを通じて、地元愛がより一層高まるきっかけに。

イベント概要

- 期間 ：7月18日(土)～8月31日(月)※東海大学機構ComonNexusにて10イベントが合同開催される「生きるフェス」は8月4日(火)～5日(水)※8月10日(月)～16日(日)はお盆休みのため開催なし- 場所 ：愛知県内各地（コラボ企業のオフィスや保有地）- 内容 ：トークセッション、ワークショップ、各種体験など- 対象 ：子ども（日中開催）、大人（日中・夜開催）- 料金 ：イベントごとに異なります。- 参加方法：6月19日(金)よりPeatixページからチケット申込が必要

コラボレーションする47社

株式会社油勘、株式会社アクロネット、愛知東邦大学、株式会社バッファロー、CASHIME＋、株式会社シアン、株式会社コラボスタイル、国立大学法人東海国立大学機構 Common Nexus、大冷工業株式会社、Danchitects、株式会社 de la hataraku、株式会社フジドリームエアラインズ、ゴルフラウンジONN（株式会社カスガイ）、株式会社HELPUSH、東山遊園株式会社（星が丘テラス）、株式会社イチテンゴ、医療法人愛知会 胃腸科.肛門科 家田病院 、株式会社アイジーコンサルティング、J.フロント リテイリング株式会社・松坂屋、勝川エリア・アセット・マネジメント株式会社、春日井製菓株式会社、コクヨマーケティング株式会社、コーミ株式会社、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社、合同会社ライラ・カンパニー、認定NPO法人子育て支援のNPOまめっこ、マップナイン合同会社、マル伊商店株式会社、株式会社mirasuma、株式会社村瀬鞄行、名古屋眼鏡株式会社、中日本興業株式会社/ミッドランドスクエア シネマ、株式会社折兼、株式会社QQ English、ReNEW まちつく部、ロート製薬株式会社名古屋営業所、サーラグループ、三栄商事株式会社、シンニチ工業株式会社、株式会社エスケイワード、株式会社スマック、株式会社エス・エヌ・テー、須崎市役所、株式会社タマディック、合同会社 永笑、株式会社ウィルビジョン、社会福祉法人ウィズ・株式会社SWIFT JAPAN

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