初のAV専用プラットフォーム「Align Controller」を発表

ネットギアジャパン合同会社

ネットワーク機器のグローバルリーダーであるネットギアジャパン合同会社（所在地：東京都中央区、代表者：大仁田良平）は、NETGEARとして初のAVプラットフォーム製品「NETGEAR Align Controller」を発表しました。アラインコントローラーは、AVインフラサービスを一台に集約するハードウェア基盤として、ネットワーク管理ソフトウェア「NETGEAR Engage」のホスティングや、将来の各種AVアプリケーション実行環境の提供を目的として設計されています。

長年にわたりAV-over-IPのスイッチングインフラとしての地位を確立してきたNETGEARは、その上位レイヤーの構築に着手し、AVインフラをオープンなクラウド管理型アプリケーションプラットフォームへと転換します。アラインコントローラーはAVエッジをインテリジェントかつプログラマブルにします。プラグ&プレイで簡単に導入でき、どこからでも管理可能、そしてNETGEAR自社アプリと並行してサードパーティアプリも安全に動作させることができます。またEngageの発売以来最も多く要望されてきた機能―どこからでも安全にEngageへアクセスできる機能―もついに実現しました。

NETGEAR Enterprise President兼GMのPramod Badjateは次のように述べています。

「Align Controllerは、AVインフラに対する考え方の転換点となります。NETGEARはこの10年間、AV-over-IPのスイッチング基盤として確固たる地位を築いてきました。今、私たちはその基盤の上にプラットフォームを構築しています。インテグレーターがリモートで展開を管理し、自社アプリとサードパーティアプリを並行して動作させ、AVとITの管理を一つの安全なプラットフォームに統合できる環境です。アラインコントローラーはその第一歩であり、ロードマップはさらに先まで続いています。」

AVネットワークの規模と複雑さが増す中、インテグレーターには単なる機器設置を超えた役割が求められています。クライアントは継続的なパフォーマンス保証、リモートサポート、そしてますますビジネスクリティカルになる環境での安定稼働を求めています。これまでは、クロッキングハードウェア、ネットワークサービスアプライアンス、管理プラットフォームなど、もともと連携を想定して設計されていない個別コンポーネントを組み合わせるしかありませんでした。その結果、予測困難なレイテンシやクロックドリフト、追跡・解決が難しいサービス競合といった問題が生じることが少なくありませんでした。

Align Controllerはこの状況を変えます。個別コンポーネントのつぎはぎ構成ではなく、精密タイミング、コアネットワークサービス、AV管理の三機能を一台のコンパクトなラック対応アプライアンスに統合します。専用電源回路は不要で、PoE++対応スイッチに直接接続すれば即座に稼働します。必要に応じてバックアップ電源も付属しています。

特に注目すべきは、Align ControllerによってEngageのリモートAVネットワーク管理が初めて実現された点です。最大5名の同時接続ユーザーに対してセキュアなリモートアクセスを提供し、インテグレーターはオンサイトに赴くことなく、システムの健全性監視、トラブルシューティング、クライアントサポートをどこからでも実施できます。

NETGEAR Managed Switches & Pro AV シニアディレクターのLaurent Masiaは次のように述べています。

「インテグレーターはEngageの発売初日からリモートアクセスを求め続けていました。Align Controllerはその要望に応えるとともに、AV-over-IP展開に必要なすべてのネットワークサービスとタイミングインフラを備えたプラットフォームとして提供されます。個別コンポーネントの組み合わせに頭を悩ませる時代は終わりです。インテグレーターはすべてを一台で処理し、クライアントがすでに求めているマネージドサービスを構築するためのリモート管理機能を手に入れることができます。」

Align Controllerは将来的な機能追加にも対応できる設計で、単機能アプライアンスではなく、インストール環境とともに進化し続けるプラットフォーム基盤として位置付けられています。

6月17日～19日に米国ラスベガスで開催されるInfoComm 2026のNETGEARブース（N7011）にてライブデモを実施します。

日本では2026年度中の発売開始予定です。

NETGEAR Align Controller（GB406）

https://www.netgear.com/hub/business/av/meet-netgear-align-controller/

https://www.netgear.com/business/management/align-controller-gb406/

■ 会社概要

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田 良平

設立：1999年11月

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/