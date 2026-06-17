アジアを中心としたB Corp(TM)やサステナビリティ領域の実践者が一堂に会する「B Corp Asia Summit 2026」が6月22日(月)よりクアラルンプールにて開催

一般社団法人B Market Builder Japan

国際認証制度「B Corporation(TM)︎」（以下、B Corp(TM)︎）を運営する米国の非営利団体B Labの日本支部であるB Market Builder Japan（本社：東京都世田谷区）は、2026年6月22日(月)・23日（火）にマレーシア・クアラルンプールにて開催される「B Corp Asia Summit 2026」に共同代表の鳥居希および理事の篠健司が登壇することをお知らせいたします。本カンファレンスでは、B Lab及びアジアのB Corpムーブメントを紹介するブースのほか、日本のB Corpである、株式会社UPDATER、株式会社クラダシ、B Market Builder Japanのパートナーである、公益財団法人社会変革推進財団（以下「SIIF」）が登壇するセッションも行われます。

B Corp Asia Summit 2026 概要

B Corp Asia Summit 2026は、アジア全域のB Corp、サステナビリティ領域の実践者、インパクト投資家等が一堂に会し、「Business as a Force for Good（ビジネスを社会を良くする力に）」をテーマに、持続可能な経営とインパクト経済の未来を議論する、アジア最大級のサミットです。会期中はESG経営、B Corpの新基準、インパクト投資、サステナブル消費、サプライチェーン改革などをテーマに、“理念”だけでなく実務や収益性に踏み込んだ多様なセッションやネットワーキングが開催されます。B Lab共同創設者のバート・ホウラハン氏をはじめ、グローバル企業の経営層、研究者、投資家など、世界のソートリーダーが登壇予定です。

日本企業の登壇予定セッション概要

- イベント名：B Corp Asia Summit 2026- 開催日程 ：2026年6月22日(月)・23日(火)- 開催地 ：マレーシア・クアラルンプール- 主催 ：B Market Builder Southeast Asia（BMB SEA）- 公式サイト：https://www.bcorp-asia2026.bcorpsea.org/◼︎パネル1: Large Companies Leading Systemic Change （組織的な変革をリードする大企業）

主要なグローバルブランドのリーダーたちが登場し、パーパスドリブンのビジネスと業績の関係について説明します。

日時 ：6月22日(月) 10:45~

登壇者：

Danone 東南アジアCEO ダニッシュ・ラーマン

パタゴニア日本支社 ビジネス＆インダストリー・エンゲージメント・マネージャー、B Market Builder Japan 理事 篠健司

Givaudan & Aristonグループ 取締役、Vitasoy International CEO ロベルト・グイデッティ

サステナビリティ・気候変動ファイナンスシニアリーダー チトラ・ヘップバーン

O-Bank チーフサステナビリティオフィサー オフェリア・L・W・チャン

モデレーター：

ESG Business Institute CEO キショール・ラヴリ

◼︎パネル2: Mid‑Market Innovators Scaling Sustainable Growth （持続可能な成長を拡大する中堅企業イノベーター）

パーパスを業務効率化と具体的なビジネス成果へと結びつける、中堅企業における革新的な企業を紹介します。

日時 ：6月22日(月) 13:30~

登壇者：

株式会社クラダシ 代表取締役社長CEO 河村 晃平

Concept4グループ CEO、CFO パスカル・ヴィエイヴォワ

Heng Hiap Industries (HHI) 創業者、マネージングディレクター モア・シー

KMCソリューションズ COO トレーシー・イグナシオ

MUMO ブランドディレクター、共同創業者 シア・リー

モデレーター：

PIEストラテジー社 マネージングディレクター、B Lab 香港・マカオ創設ディレクター ナタリー・チャン

◼︎パネル3: SMEs as Catalysts for Regenerative Economies（再生型経済の触媒となる中小企業）

アジア各地の先駆的な中小企業が、制約を競争優位性に変え、ビジネスのあり方を変革して事例を紹介します。

日時 ：6月22日(月) 15:30~

登壇者：

We Are Caring マネージングディレクター デビッド・ベンサドン

株式会社UPDATER タスクフォース推進室室長 間内賢

株式会社バリューブックス代表取締役、一般社団法人B Market Builder Japan 共同代表 鳥居希

SUNTCHI 共同創業者、COO ロザリンド・チャン

Urmattグループ 会長 アルヴィンド・ナルラ

モデレーター：

Chatsworth Mediart Academy & Make the Change Pte Ltd CEO ミシェル・リム

◼︎パネル5: Where Capital Is Moving Now - Impact Investment & Finance Forum （現在のキャピタル動向 ― インパクト投資・金融フォーラム）

地域および世界の投資家、先進的な金融機関、そして彼らが投資する企業の紹介から、資本、イノベーション、そしてインパクトがどのように互いに強化し合うのかを紐解きます。

日時 ：6月23日(火) 10:45~

登壇者：Bintang Capital Partners 創業者、CEO ヨハン・ロザリ＝ワトゥース

SIIF インパクト・エコノミー・ラボ 所長、 インパクト・ジャーニー・シェルパ ヘッド 戸田 満

Center for Impact Investing and Practice CEO、 Temasek Trust マネージングディレクター ドーン・チャン

Arowana & Co. 創業者、会長 ケビン・チン

CC Asia Climateファンド マネージングパートナー ワン・ファンルー

モデレーター：

TBLIグループ 創業者、CEO ロバート・ルービンスタイン

＜株式会社UPDATERについて＞

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

https://www.updater.co.jp/

＜株式会社クラダシについて＞

株式会社クラダシは、「善いビジネスで未来に実りを。」をミッションに、「日本一のインパクト企業グループへ。」をビジョンに掲げ、社会課題の解決を事業成長の中核に据えるソーシャルグロースカンパニーです。フードロス削減を軸としたソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」をはじめ、EC・物流・データを融合した独自のビジネスモデルを通じて、新たな市場価値を創出してきました。さらに現在は、電力ロスの削減に貢献する再生可能エネルギー事業や、住宅ロスの解消につながる空き家再生事業へと事業領域を拡大し、社会課題に対する新たなソリューションを生み出しています。フードロス・電力ロス・住宅ロス、社会に存在するさまざまな「ロス」を新たな価値へと転換し、持続可能な未来を創造する。クラダシは、多角的な事業を通じて社会・環境・経済にポジティブな循環を生み出し、日本一のインパクト企業グループを目指しています。

https://corp.kuradashi.jp/

＜公益財団法人社会変革推進財団（SIIF）について>

公益財団法人社会変革推進財団（SIIF）は、社会的課題の解決と経済的価値の創出を両立する「インパク ト・エコノミー」の実現を目指す中間支援組織です。2013 年に日本財団内でインパクト投資に関する調査研究を開始し、2017年に「社会的投資推進財団」として設立、2019年に社会変革推進機構との合併を経て現在の組織となりました。

SIIFは、インパクト投資や社会的事業の実践支援に加え、制度・ルール・市場環境といった社会システム の変革（システムチェンジ）にも取り組んでいます。GSG Impact JAPAN（インパクト投資に関する国際的 ネットワークの日本国内諮問委員会）や、金融庁主導によるインパクト・コンソーシアムの運営への参画などを通じて、社会的・経済的価値が循環する仕組みづくりを推進しています。

https://www.siif.or.jp/

＜B Labについて＞

B Labは、すべての人々、地域社会、そして地球の利益のために世界経済を変革する非営利団体です。経済システムの変革をリードする当団体のグローバルネットワークは、企業向けの基準、方針、ツール、プログラムを策定しており、その先頭に立つ企業を「B Corp」として認証しています。現在、コミュニティには、105カ国、160の業界にまたがる10,000社以上のB Corpに所属する100万人の従業員が参加しています。

詳細は、http://bcorporation.net/ をご覧ください。

＜B Market Builder Japanについて＞

B Market Builder Japanは、日本のB Corpと共にムーブメントを主導し、「インクルーシブかつ公平で公正な経済」を目指すB Labの公式パートナーです。世界経済を変革していくグローバルコミュニティの一員である日本のB Corpとそのコミュニティが、世界とのつながりを強化するために活動しています。

詳細は、https://bcorporation.jp/ をご覧ください。

＜B Corp認証について＞

B Corpとは、B Labが定める社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する基準を満たしていることが確認された企業です。ステークホルダーからの意見、調査、および確立されたベストプラクティスに基づいて策定されたB Labの基準は、B Corp認証の要件やB Labのインパクト管理ツールの基礎となっており、ネットワークのプログラムやコレクティブ・アクションのイニシアチブにも反映されています。