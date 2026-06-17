保育現場の声から生まれた一時預かり専用予約管理システム「テトテル」全国に導入拡大

株式会社 重線

子育てに貢献するサービスを手がける株式会社重線（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：油谷 将太）は、保育施設向けに開発した一時預かり専用予約管理システム「テトテル」を、2026年6月より全国の認可外保育施設・託児所・幼稚園・認可保育園で本格提供開始いたします。

「テトテル」は、これまで紙や電話で行われていた一時預かりの予約管理業務をオンライン化・自動化することで、現場の保育士が抱える業務負担を大幅に軽減するシステムです。これまでに全国100以上の施設でテスト導入され、現場の業務効率化に貢献してまいりました。 簡単操作・低コストで導入でき、保育士が子どもと向き合う時間を増やすことが可能です。

◼︎ 開発の背景：現役の託児所運営だからこそ見えた「一時預かり」の課題

当社は福岡県内で一時預かり専門の託児所「ハピネス」を運営しています。一時預かりとは、保護者が短時間子どもを預けることができるサービスで、保護者の急な用事やリフレッシュなどの利便性を高める重要な存在です。

しかし、日々異なる子どもを受け入れる一時預かりは、園児ごとの書類管理や予約枠の調整、多様な料金計算など業務が非常に複雑で、現場の負担が大きいことが課題となっていました。

こうした現場のリアルな声を受け、自社の保育施設での実務経験を活かして開発したのが「テトテル」です。 従来の汎用システムにはない“一時預かりに特化した設計”を行うことで、現場のニーズに最も即した予約管理を実現しました。

◼︎ 「テトテル」の4つの特長

現場発のシステム：保育所運営者自身が開発し、一時預かり特有の複雑な業務に完全特化。

簡単操作・低コスト：直感的な操作性でITに不慣れな現場でもすぐに導入でき、施設の業務効率化を支援。

安全・安心の保育サポート：人手不足が深刻化する中でも、システム化によって子ども一人ひとりの安全な受け入れ体制を確保。

全国の多様な施設に対応：認可外保育施設や託児所をはじめ、幼稚園、認可保育園の一時預かり事業でも導入可能。

◼︎ 保護者に「また預けたい」と思わせる機能

テトテルは施設側の業務効率化だけでなく、保護者の体験そのものを変える機能を備えています。

- 写真付き保育レポート

お預かり中の様子を、スタッフが写真付きでアプリに送信できます。保護者はスマホ一つで、子どもの様子を確認でき、「預けている間も安心できる」「写真が届くのが楽しみで、むしろ預けたくなった」という声が多く届いています。

さらに、送られた写真や記録はアプリ内に蓄積されるため、保護者が成長日記のように振り返ることができます。「気づいたら子どもの成長記録になっていた」という活用をしている保護者も多く、日常的にアプリを開く習慣が生まれることで、施設への愛着と継続利用につながっています。

- 前日リマインド通知

予約日の前日に保護者へ自動でリマインド通知が届きます。「うっかり忘れていた」による無断キャンセルを防ぎ、施設の稼働率の安定にも貢献します。スタッフが確認の連絡をする手間もなくなります。

これらの機能により、テトテルを導入した施設ではGoogleレビューへの好意的な書き込みが増加しており、新規保護者の獲得にもつながっています。

◼︎ 保護者からの声（Googleレビューより）

テトテルを導入した施設には、保護者から多くの嬉しい声が届いています。

「週2ペースで預かって頂いています。スタッフさん達が話しやすく、すごく感じのいいスタッフさんばかりです。託児所での様子を保育レポートとして写真付きで送って頂けるので、いつもそれを読むのが楽しみです。予約もアプリから簡単にできて、ありがたいです」

（★5 Googleレビューより）

「アプリで簡単に予約もできて、保育レポートで子供の様子を写真付きで教えてくださったり、とても安心して預けることができました！」

（★5 Googleレビューより）

「予約の取り方も初回登録も簡単で本当に助かりました。細かい保育レポートを写真付きで送ってもらったり、むしろ以前通っていた保育園より親切で丁寧な対応で娘も楽しく通ってくれました！」

（★5 Googleレビューより）

◼︎ 料金・導入について

「テトテル」は初期費用0円で、最短即日から導入できます。月額2,640円（税込）からと、小規模な施設でも無理なく始められる価格設定となっています。

クレジットカード・口座振替に対応しており、導入の流れはプラン選定・お支払い登録・施設登録の3ステップで完結します。ITに不慣れなスタッフでも操作できるシンプルな設計で、導入後のサポートも充実しています。

まずは無料オンライン説明会をご用意しています。15分程度で貴施設の状況に合わせたご提案をさせていただきます。「導入を検討しているが何から始めればいいかわからない」という施設様もお気軽にご相談ください。

▶ 無料オンライン説明会のお申し込みはこちら

https://www.tetote.jyusen-t.com/online

◼︎ サービス概要

提供開始日：2026年6月

対象施設：全国の認可外保育施設、託児所、幼稚園、認可保育園

公式サイト：https://www.tetote.jyusen-t.com/

◼︎ 今後の展望

当社では「テトテル」を通じて、保育士の業務負担を軽減するだけでなく、保護者が安心して子どもを預けられる環境を全国に広げることで、子育てと仕事の両立を支援します。

さらに、現場発のシステムとして一時預かり業務の効率化を促進し、保育人材不足という社会課題の緩和にも貢献します。安心・安全な保育体制の整備を推進することで、子どもたちが健やかに育つ社会、保護者が自由に社会活動や仕事に参加できる社会の実現を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社重線

所在地：福岡県福岡市西区姪浜駅南1-5-23 姪浜駅前Aビル2F

代表者：代表取締役 油谷 将太

会社HP：https://jyusen-t.com/

【各種サービス】

発達の悩みをオンラインで相談「プラスコネット」 ▶ https://konet.jyusen-t.com/

一時お預かり専門 託児所「ハピネス」 ▶ https://happiness.jyusen-t.com/

一時預かり、託児所開業サポート「ホイクメイト」 ▶ https://support.jyusen-t.com/