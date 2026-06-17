「きもの京彩 戸塚店」改装閉店SALE＆リニューアルオープンお披露目会を開催！
まるやま・京彩グループ「きもの京彩 戸塚店」は、地域の皆様に支えられながら、長きにわたり着物文化の魅力をお届けしてまいりました。
この度、2027年1月に20周年を迎える節目を前に、より快適で心地よい空間をお客様にご提供するため、店舗改装を行うこととなりました。
改装工事に伴い、2026年7月26日（日）から8月6日（木）までの期間は、一時休業とさせていただきます。これに先立ち、改装前の感謝企画として「改装閉店SALE」を、【第1弾：7月10日（金）～13日（月）、第2弾：7月16日（木）～19日（日）】の期間、開催いたします。
日頃の皆様のご愛顧に感謝し、さまざまなお楽しみ企画をご用意してお待ちしております。
ぜひこの機会にご来店ください。
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改装閉店セール概要
【特別企画第一弾 メンテナンス相談会】
開催日：7月10日（金）～13日（月）
内容：着物のお手入れや相談会
来場ゲスト：人気作家「明月盧」（めいげつろ）
【特別企画第二弾 ジュエリーメーカー大幸（だいこう）来場】
開催日：7月16日（木）～19日（日）
内容：ジュエリーのお手入れやお直し、相談
来場ゲスト：人気作家「西陣まいづる」
注目企画：第一弾・第二弾共通
■正絹
訪問着・附下・留袖
表地 39,000円（税込）～ ※お仕立て代別途
■和装小物 ワンコイン企画
目玉品 売り切れ次第終了
・きものハンガー・帯枕・前板・伊達締め・ウエストベルト・たとう紙など
おひとり様同一商品は1点まで500円（税込）
■七五三
5歳セット 39,800円（税込）～
3歳セット 15,800円（税込）～
■特別色無地
好きな地模様で好きな色で染められる 198,000円（税込）
※仕立て上がり・染め代込み・海外手縫い縫製
■一流メーカー 足袋
予約限定・1点限り500円（税込）
（サイズ注文のため事前予約をお願いいたします）
■キモノの休日
安心きもの収納パック
通常2,200円のところ、50％OFF → 1,100円（税込）
■正絹 江戸小紋
表地 39,000円（税込）～
■浴衣
30％OFF
■セオα
仕立てあがり 47,300円（税込）～
■ワケあり アウトレット
数量限定 大処分特価
・メーカー問屋移転廃業のため
・レンタル品、サンプル品払下げ
・商品在庫入れ替えのため
・少々の傷、やけありなど商品処分のため
■きものデビュー応援セット
初誂え企画 着物と帯の2点セット 158,000円（税込）
■改装閉店振袖一層セール
WEB来店予約＆ご成約で豪華プレゼント。
■はたちのつどいサポートプラン「MK HAPPY SUPPORT」
110,000円（税込）以上のご成約の方対象の「はたちのつどい」に向けたトータルサポートサービスをご提供。一部お値引きサービス内容が異なります。詳細はお尋ねください。
・当日お支度（着付け・ヘアメイク）通常価格：44,000円（税込）→ 特別価格：35,200円（税込）
さらに198,000円（税込）以上のご成約で、ご優待料金27,500円（税込）※先着100名様
・前撮り撮影サポート
着付け・ヘアメイク無料 記念写真（1ポーズ台紙付き）プレゼント
さらに198,000円（税込）以上のご成約で、1ポーズから3ポーズ（台紙付き）プレゼント
・卒業袴レンタル（無地袴）
振袖レンタルの方：袴20％OFF
お買い上げの方：無地袴レンタル無料
ブランド袴・刺繍袴レンタルは特別価格（8,800円OFF）
※内容・特典は予告なく変更または終了する場合がございます。
※掲載画像は、イメージを含みます。
※イベントの詳細情報につきましては、DMをご確認ください。
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改装工事期間
期間：2026年7月26日（日）から8月6日（木）
この期間は通常営業を休止いたします。納品などの対応もできませんのでご了承ください。
リニューアルオープンお披露目会
期間：2026年8月7日（金）から10日（月）
オープン企画：丸洗い1点限り550円（税込）
店舗情報
店舗名：きもの京彩 戸塚店
住所：〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1
トツカーナモール4階
営業時間：10：00～18：30（水曜定休）
TEL：045-869-3529
店舗HP：https://www.kimonoyasan.co.jp/store/kyosai-totsuka/
来店予約はこちら：https://x.gd/lTG0z(https://x.gd/lTG0z)
企業情報
<きもの京彩ついて>
きもの京彩は、神奈川に9店舗・町田市に1店舗を構える55周年を迎えるまるやま・京彩グループの呉服店＆フォトスタジオです。名だたる着物の逸品から一般呉服、振袖、卒業袴を取り揃えております。
＜まるやま・京彩グループについて＞
まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。
企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/
ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/
※本プレスリリースは「きもの京彩」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。
＜株式会社紅輪＞
住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階
電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）