「きもの京彩 戸塚店」改装閉店SALE＆リニューアルオープンお披露目会を開催！

株式会社紅輪

まるやま・京彩グループ「きもの京彩 戸塚店」は、地域の皆様に支えられながら、長きにわたり着物文化の魅力をお届けしてまいりました。

この度、2027年1月に20周年を迎える節目を前に、より快適で心地よい空間をお客様にご提供するため、店舗改装を行うこととなりました。

改装工事に伴い、2026年7月26日（日）から8月6日（木）までの期間は、一時休業とさせていただきます。これに先立ち、改装前の感謝企画として「改装閉店SALE」を、【第1弾：7月10日（金）～13日（月）、第2弾：7月16日（木）～19日（日）】の期間、開催いたします。

日頃の皆様のご愛顧に感謝し、さまざまなお楽しみ企画をご用意してお待ちしております。

ぜひこの機会にご来店ください。

＞ 京彩戸塚店 来店予約はこちら :https://x.gd/lTG0z

改装閉店セール概要

【特別企画第一弾 メンテナンス相談会】

開催日：7月10日（金）～13日（月）

内容：着物のお手入れや相談会

来場ゲスト：人気作家「明月盧」（めいげつろ）

【特別企画第二弾 ジュエリーメーカー大幸（だいこう）来場】

開催日：7月16日（木）～19日（日）

内容：ジュエリーのお手入れやお直し、相談

来場ゲスト：人気作家「西陣まいづる」

注目企画：第一弾・第二弾共通

■正絹

訪問着・附下・留袖

表地 39,000円（税込）～ ※お仕立て代別途

■和装小物 ワンコイン企画

目玉品 売り切れ次第終了

・きものハンガー・帯枕・前板・伊達締め・ウエストベルト・たとう紙など

おひとり様同一商品は1点まで500円（税込）

■七五三

5歳セット 39,800円（税込）～

3歳セット 15,800円（税込）～

■特別色無地

好きな地模様で好きな色で染められる 198,000円（税込）

※仕立て上がり・染め代込み・海外手縫い縫製

■一流メーカー 足袋

予約限定・1点限り500円（税込）

（サイズ注文のため事前予約をお願いいたします）

■キモノの休日

安心きもの収納パック

通常2,200円のところ、50％OFF → 1,100円（税込）

■正絹 江戸小紋

表地 39,000円（税込）～



■浴衣

30％OFF



■セオα

仕立てあがり 47,300円（税込）～

■ワケあり アウトレット

数量限定 大処分特価

・メーカー問屋移転廃業のため

・レンタル品、サンプル品払下げ

・商品在庫入れ替えのため

・少々の傷、やけありなど商品処分のため

■きものデビュー応援セット

初誂え企画 着物と帯の2点セット 158,000円（税込）

■改装閉店振袖一層セール

WEB来店予約＆ご成約で豪華プレゼント。

■はたちのつどいサポートプラン「MK HAPPY SUPPORT」

110,000円（税込）以上のご成約の方対象の「はたちのつどい」に向けたトータルサポートサービスをご提供。一部お値引きサービス内容が異なります。詳細はお尋ねください。

・当日お支度（着付け・ヘアメイク）通常価格：44,000円（税込）→ 特別価格：35,200円（税込）

さらに198,000円（税込）以上のご成約で、ご優待料金27,500円（税込）※先着100名様

・前撮り撮影サポート

着付け・ヘアメイク無料 記念写真（1ポーズ台紙付き）プレゼント

さらに198,000円（税込）以上のご成約で、1ポーズから3ポーズ（台紙付き）プレゼント

・卒業袴レンタル（無地袴）

振袖レンタルの方：袴20％OFF

お買い上げの方：無地袴レンタル無料

ブランド袴・刺繍袴レンタルは特別価格（8,800円OFF）

※内容・特典は予告なく変更または終了する場合がございます。

※掲載画像は、イメージを含みます。

※イベントの詳細情報につきましては、DMをご確認ください。

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改装工事期間

期間：2026年7月26日（日）から8月6日（木）

この期間は通常営業を休止いたします。納品などの対応もできませんのでご了承ください。

リニューアルオープンお披露目会

期間：2026年8月7日（金）から10日（月）

オープン企画：丸洗い1点限り550円（税込）

店舗情報

店舗名：きもの京彩 戸塚店

住所：〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1

トツカーナモール4階

営業時間：10：00～18：30（水曜定休）

TEL：045-869-3529

店舗HP：https://www.kimonoyasan.co.jp/store/kyosai-totsuka/

来店予約はこちら：https://x.gd/lTG0z(https://x.gd/lTG0z)

企業情報

<きもの京彩ついて>

きもの京彩は、神奈川に9店舗・町田市に1店舗を構える55周年を迎えるまるやま・京彩グループの呉服店＆フォトスタジオです。名だたる着物の逸品から一般呉服、振袖、卒業袴を取り揃えております。

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/





※本プレスリリースは「きもの京彩」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）