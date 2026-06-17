理想の睡眠には「機能性」だけでは不十分！？“美しさと快適さを備えたウェア”がQOLや翌日のパフォーマンスを変える

株式会社String

株式会社String（所在地：兵庫県尼崎市、代表取締役：松原 誠）は、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に１.関心がある／２.特別な関心がない20～50代の男女を対象に、「梅雨・初夏の入眠・睡眠時のストレスとルームウェア」に関する調査を行いました。

梅雨から初夏にかけて、気温や湿度の高まりにより寝苦しさを感じる方が増えています。

その原因は、単なる室温の問題だけでなく、妥協して着ている「ルームウェア・ナイトウェア」にも潜んでいるかもしれません。

衣服の蒸れといった物理的な不快感に加え、寝室の世界観にそぐわない着古した衣服が「視覚的ノイズ」となり、脳のリラックスを妨げているケースもあります。

では、実際に梅雨から初夏にかけて睡眠環境にストレスを抱えている方はどれほどいるのでしょうか。

また、就寝前の衣服と空間の調和は、入眠にどのような影響を与えているのでしょうか。

そこで今回、コンディショニングウェア「NUOLS」（https://nuols-conditioning-wear.web.app/）を販売する株式会社String（https://ap-string.com/）は、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に１.関心がある／２.特別な関心がない20～50代の男女を対象に、「梅雨・初夏の入眠・睡眠時のストレスとルームウェア」に関する調査を行いました。

調査概要：「梅雨・初夏の入眠・睡眠時のストレスとルームウェア」に関する調査

【調査期間】2026年5月26日（火）～2026年5月27日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,016人（１.504人／２.512人）

【調査対象】調査回答時に美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に１.関心がある／２.特別な関心がない20～50代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社String（https://ap-string.com/）

【モニター提供元】サクリサ

寝苦しさの原因は気温だけではない？「寝室の暑さ」以外の睡眠の妨げとして「寝汗による肌のベタつき」を約半数が実感！

はじめに、「6月前後の梅雨から初夏にかけての時期、ベッドや布団に入ってから入眠に時間がかかることや途中で起きてしまうといった睡眠のストレスを感じることは増えるか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方の約7割が『とても増える』『やや増える』と回答し、特別な関心がない方より季節の変わり目における睡眠環境の変化に敏感である様子がうかがえます。

では、ベッドや布団に入ってから眠りにつくまでにはどの程度の時間がかかっているのでしょうか。

ここからは、前の質問で『とても増える』『やや増える』と回答した方にうかがいました。

「6月前後の梅雨から初夏にかけての時期、ベッドや布団に入ってから実際に眠りにつくまでに、平均してどのくらいの時間がかかるか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

ベッドや布団に入ってから眠りにつくまでの時間は、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方、特別な関心がない方のどちらにおいても、『10分～30分未満』と『30分～1時間未満』がそれぞれ3割を超え、同様の傾向を示す結果となりました。

日頃から自己投資に関心がある方であっても、入眠時の課題を抱えている実態が浮き彫りになりましたが、入眠を妨げる原因となっている不快感とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

「6月前後の梅雨から初夏にかけての時期、睡眠の妨げになっている不快に感じることや身体的な要因」について尋ねたところ、『寝室が暑い（60.0％）』と回答した方が最も多く、『寝汗による肌のベタつき（52.4％）』『着ている衣服がまとわりつく（26.0％）』となりました。

温度や湿度といった空間の環境だけでなく、寝汗による不快感や直接肌に触れる衣服が上位に挙がりました。

この結果から、睡眠の質を向上させるためには、エアコンなどによる室温調整とあわせて、吸湿性や通気性に優れた衣服の選択が重要になることが読み取れます。

着古した衣服だと「お風呂上がりの快適さが続かない」！他にどのようなストレスや不満が？

では、ベッドに入る前の衣服の選択は精神面にどのような影響を与えるのでしょうか。

再び全員に、「ベッドに入る前のリラックスタイムに、着古したTシャツなど妥協した衣服を着ているとどのようなストレスや不満を感じやすくなると思うか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『お風呂上がりの快適さが続かない』という機能面での不満は、自己投資への関心の有無にかかわらず約3割が抱える共通の課題であることがわかりました。

一方、自己投資に関心がある方においては『リラックスモードに切り替わらない』や『自分の見た目に気分が下がる』といった、心理的・視覚的なストレスを感じる割合が特別な関心がない方を大きく上回っています。

では、デザイン性が高く美しいウェアに着替えるという行為は、夜の休息モードへの切り替えにどの程度有効な手段だと捉えられているのでしょうか。

美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方に、「帰宅後や就寝前に、デザイン性が高く、自身の気分を高めてくれる美しいウェアに着替える行為は、日中の仕事モードから夜の休息モードへスイッチを切り替えるための有効な手段になると思うか」と尋ねたところ、8割が『とても有効だと思う（23.4％）』『やや有効だと思う（56.6％）』と回答しました。

多くの方が「有効だと思う」と回答したことから、帰宅後や就寝前に「気分を高める美しいウェアに着替える」という行動自体が、日中の緊張を解きほぐし、心身を休息モードへ導くプロセスとして認識されている様子がうかがえます。

約8割が良質なリラックスモードへの切り替えには「空間と衣服の調和」が重要と回答

衣服単体のデザインだけでなく、空間とのバランスもリラックスモードへの切り替えに影響するのでしょうか。

引き続き、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方にうかがいました。

「寝室やリビングなどのインテリアや雰囲気と、身にまとうルームウェア・ナイトウェアのデザイン性が調和していることは、心身をリラックスモードへ切り替えるために重要だと思うか」と尋ねたところ、約8割が『とても重要だと思う（19.6％）』『やや重要だと思う（58.3％）』と回答しました。

多くの方がインテリアとの調和を重視していることから、心身のリラックスモードへの切り替えには、「着るもの」と「過ごす空間」のバランスが密接に関わっていることがわかります。

自身の衣服と部屋のインテリアが視覚的に調和することで違和感がなくなり、より深くリラックスできる環境が整うと考えられます。

空間との調和が求められていますが、現在市販されている梅雨や夏向けの機能性パジャマなどにはどのような不満があるのでしょうか。

「梅雨や夏向けの機能性パジャマや疲労回復を謳うリカバリーウェアに対して、見た目の美しさや空間との調和で物足りなさを感じるポイント」について尋ねたところ、『急な来客や、ちょっとした外出に対応できない（26.0％）』と回答した方が最も多く、『部屋の生活感が隠せない（22.6％）』『色や柄が好みではない（21.2％）』となりました。

疲労回復や着心地といった機能面は優れていても、デザイン性が追いついていないという課題が浮き彫りになりました。

自宅でのリラックスタイムだけでなく、急な来客やちょっとした外出にもそのまま対応できるような、生活感を感じさせないデザインのニーズが高まっていると考えられます。

約7割が美しさと快適さを備えたウェアで理想の睡眠環境が叶った場合「QOLが向上する」と期待

では、これからの季節に向けてルームウェアを新調する際、どのようなポイントを重視するのでしょうか。

再び全員に、「6月前後の梅雨から初夏にかけての時期に向けて、あなたがルームウェア・ナイトウェアを新調するとしたら、重視したいポイントは何か」と尋ねたところ、『肌触りの良さ（45.9％）』と回答した方が最も多く、『通気性の良さ（44.7％）』『価格の手頃さ（39.5％）』と続きました。

梅雨から初夏という季節柄、直接肌に触れる心地よさや蒸れにくさといった機能面の快適性を重視する方が多いようです。

一方で、『価格の手頃さ』も上位に入っていることから、日常的に着用するものとして、機能性とコストパフォーマンスのバランスが見極められている様子がうかがえます。

では、それらを兼ね備えたアイテムへの関心はどの程度あるのでしょうか。

美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方に、「『蒸れを防ぐ快適さ』と『空間に調和する美しいデザイン』を両立した最新のライフスタイルコンディショニングウェアがあれば、試してみたいか」と尋ねたところ、約8割が『ぜひ試してみたい（26.6％）』『やや試してみたい（57.5％）』と回答しました。

ここまでの調査で明らかになった「睡眠時の物理的な不快感」と「デザイン面の物足りなさ」という両方の課題を解決できる製品に対して、多くの方が高い期待を寄せていることが示されました。

最後に、全員に「『美しさと快適さを備えたウェア』で理想の睡眠環境が叶った場合、あなたのQOLや翌日のパフォーマンスは向上すると思うか」と尋ねたところ、約7割が『とても向上すると思う（16.4％）』『やや向上すると思う（51.3％）』と回答しました。

多くの方が、睡眠環境のための衣服への投資は夜の快適さにとどまらず、日中の活動の質を高める重要な要素であると認識しているようです。

良質な衣服を選ぶことは、QOLや日々のパフォーマンスを底上げするための、価値ある自己投資として位置づけられているといえます。

まとめ：「デザインと機能の融合」が次世代ルームウェアのカギに

今回の調査で、梅雨から初夏にかけての寝苦しい季節において、衣服の快適性は睡眠環境に影響するという認識が広く浸透していることが明らかになりました。

睡眠を妨げる要因としては、「寝室の暑さ」や「肌のベタつき」「着ている衣服がまとわりつく」といった物理的な不快感が上位に挙がり、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方ほど、睡眠時のストレスに敏感な傾向が見られました。

着古した衣服でのリラックスタイムは、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方、特別な関心がない方ともに「お風呂上がりの快適さが続かない」や「リラックスモードに切り替わらない」「自分の見た目に気分が下がる」というストレスを感じやすくなることも示されました。

また、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方は、寝室のインテリアと調和し、自身の気分を高めてくれる「デザイン性」がある衣服を身にまとうことは、リラックスモードへのスイッチを切り替えるために重要だと認識していることもわかりました。

そして、現状の梅雨や夏向けの機能性パジャマなどに対しては「急な来客に対応できない」「生活感が出てしまう」「色や柄が好みではない」といった不満の声が多く見られました。

そのような背景から、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方の多くが、快適さと空間に調和する美しさを兼ね備えたルームウェア・ナイトウェアを求めています。

また、美容・健康・ライフスタイルへの自己投資に関心がある方、特別な関心がない方ともに、「美しさと快適さを備えたウェア」で理想の睡眠環境が叶った場合、QOLや翌日のパフォーマンスの向上につながると期待を寄せています。

今後、寝苦しい季節に向けて「機能性」と「デザイン性」を兼ね備えた衣服への注目はさらに高まると考えられます。

QOLを向上させる手段として、ルームウェア選びの重要性はさらに高まっていくといえるでしょう。

五感を休ませるノイズレスな価値「NUOLS」

今回、「梅雨・初夏の入眠・睡眠時のストレスとルームウェア」に関する調査を実施した株式会社Stringは、「NUOLS」（https://nuols-conditioning-wear.web.app/）を手掛けています。

NUOLS（ヌオルス）とは

情報過多で疲れやすい現代人の心身を、静かに整えるコンディショニングウェアです。

【NUOLSの3つの特徴】

・穏やかな温かさで休息をサポート（光電子(R)機能）

遠赤外線の働きにより、体温を保持する光電子(R)繊維を採用。

身体を冷やさず、暑くなりすぎない穏やかな温かさをキープし、上質な休息環境をサポートします。

・肌に寄り添う優しい着心地

人の肌の保湿成分（NMF）に近い性質と、マリンコラーゲンを融合。

肌なじみが良く睡眠中の肌を優しく包み込みます。

・電磁波のストレスを和らげる「ZERO磁場PROTECT ZERO」採用

日常生活にあふれる電化製品などの電磁波によるストレスや疲労感に着目しました。

特殊な回路が空間の電磁波を吸収・活用して「ゼロ磁場（自然回帰エネルギー）」空間を形成し、電磁波からの影響を和らげることで、心身のリラックスを促します。

【製品情報】

金額：22,000円（税込）

カラー：Warm Gray Black

サイズ：S,M,L,LL

■株式会社String：https://ap-string.com/

■お問い合わせ：https://ap-string.com/contact/