極楽湯・RAKU SPA×『JOCHUM』コラボレーションキャンペーンが2026年7月9日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングス極楽湯・RAKU SPA×『JOCHUM』コラボレーションキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年7月9日(木)より極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗で、株式会社サンリオの『JOCHUM』たちとのコラボレーションキャンペーン“～寝て起きて食べて極楽湯～”を開催します。

コラボHP ： https://rakuspa.com/jochum/

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボキャンペーン概要

極楽湯・RAKU SPA×『JOCHUM』コラボレーションキャンペーン

〇開催期間：2026年7月9日(木)～8月4日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗

〇開催内容

- コラボ限定のマフラータオルがもらえる「JOCHUMプラスセット」の販売- 店舗限定購入特典付きオリジナルグッズの販売- 極楽湯限定マスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」が登場- 極楽湯限定「びっくらたまご」が登場- コースターがもらえるコラボレーションメニューの販売- キャラクターをイメージした5種類のコラボレーション風呂- キービジュアルパネルやのぼり、フォトスポットなどのコラボ装飾- イラストカードがもらえるXキャンペーン

1.JOCHUMプラスセット

店舗ご入館時に、入館料金＋JOCHUMプラスセットをご購入いただいた方に、描き下ろしデザインを使用したコラボレーション限定のマフラータオルをお渡しします。

JOCHUMプラスセット

２.オリジナルグッズ販売

描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、7月24日(金)12時からオンラインショップでも販売を行います。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でオリジナルグッズをご購入金額2,000円(税込)ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカーを11種ランダムで1枚お渡しします。

※JOCHUMプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。

※なくなり次第配布を終了します。

オリジナルグッズ

3.「ぬくぬくぬい」が登場

極楽湯限定マスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」が登場します。

キャラクターが桶に入ったデザインの、極楽湯限定のマスコットシリーズです。

ぬくぬくぬい

4.極楽湯限定「びっくらたまご」が登場

極楽湯限定びっくらたまご「びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.」が登場します。

入浴剤をお湯に溶かすと、中から極楽湯限定カラー＆表情の可愛いマスコットが1つ出てきます。

付属のヘアゴムをつけて、ヘアアクセサリーやブレスレットとして楽しめます！

びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.

5.コラボレーションメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボレーションメニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

＜RAKU CAFE限定メニュー 全1種＞

JOCHUMのぬくぬく温泉まんじゅう／990円(税込)

コラボレーションメニューコラボレーションメニュー(タンブラー付きドリンク・RAKU CAFE限定メニュー)オリジナルコースター

6.コラボレーション風呂

キャラクターをイメージした5種類のカラフルなコラボレーション風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

※RAKU CAFEではコラボレーション風呂は実施いたしません。

コラボレーション風呂

7.コラボレーション装飾

描き下ろしデザインを使用したキービジュアルパネルやのぼり、フォトスポット等が登場します。

コラボレーション装飾

8.X投稿＆フォローキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式XおよびGK Marketing公式Xをフォローと、ハッシュタグ「#ジェオチャム極楽湯」をつけてコラボレーションにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方へ先着で、オリジナルイラストカードをプレゼントします。

※オリジナルイラストカードの引換には入館受付が必要です。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Marketing公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

X投稿＆フォローキャンペーン

コラボレーションキャンペーン注意事項

※RAKU CAFEはご来店に事前予約を推奨しております。詳細は店舗HPをご確認ください。

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設ける場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼極楽湯・RAKU SPA×『JOCHUM』コラボHP

https://rakuspa.com/jochum/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

【JOCHUM公式サイト】

URL：https://jochum.sanrio.co.jp/

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