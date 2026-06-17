10万円を切るドラム式洗濯乾燥機が進化！価格とコンパクトサイズはそのままに、洗剤自動投入機能を搭載。ニトリ全店で販売開始

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月中旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットにて「ドラム式洗濯乾燥機（標準洗濯容量10kg/標準乾燥容量5kg）ND100KL2」の販売を開始しました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063822s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063822s/)

「価格が高くて買えない」「設置スペースがない」「洗濯から乾燥まで時間がかかる」といったお客様のお悩みを解決し、多くのお客様にご購入いただいた10万円を切るニトリのドラム式洗濯乾燥機。

ドラム式洗濯乾燥機の常識を変えた大人気商品が、皆様のお困りごとを解決するためにさらなる進化を遂げました。

今回新たに「液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能」を搭載し、毎回の計量の手間を解消します。さらに、大切な衣類をいためにくい「低温乾燥」コースを追加しました。また、これまでの左開きドアモデルに加え、ご要望の多かった右開きドアモデルも新たにラインアップ。ご家庭の環境に合わせて選べます。

機能や使い勝手が大きく進化しながらも、価格はそのまま、10万円を切る「税込み99,900円」でご提供いたします。まさに「お、ねだん以上。」の自信作です。

■商品特長

＜NEW＞毎回のひと手間を削減！液体洗剤・柔軟剤自動投入機能

＜NEW＞衣類のいたみが気になる方へ！衣類をいたわって乾燥する「低温乾燥」コース

＜NEW＞家事動線を邪魔しない！左開きドアモデルに加え、右開きドアモデルを新たにラインアップ

１.置けないを解決！洗濯容量10kgなのに従来の縦型洗濯機より小さい(※1)コンパクトサイズ

２.忙しい方にもおすすめ！60分の「特急洗乾コース」

３.お手入れラクラク！乾燥フィルターを毎回自動で洗浄

＜NEW＞毎回のひと手間を削減！ 液体洗剤・柔軟剤自動投入機能

液体洗剤・柔軟剤自動投入機能を新たに搭載。洗剤1,000ml、柔軟剤600mlの大容量タンクで毎回の計量・投入の手間がなくなり、洗濯がもっと簡単になりました。お好みの洗剤・柔軟剤に合わせて自動投入基準量を1ml単位で調整できるほか、タンク内の残量が少なくなるとランプが点滅してお知らせするので、洗剤・柔軟剤切れを防げます。

＜NEW＞衣類のいたみが気になる方へ！ 衣類をいたわって乾燥する「低温乾燥」コース

衣類の縮みやいたみが気になるときは、約60℃の温風でじっくりと乾燥する、「低温乾燥コース」をお使いいただけます。低温で乾燥するため、衣類をいためにくく、縮みが気になる衣類でも乾燥することができます。

＜NEW＞家事動線を邪魔しない！ 左開きドアモデルに加え、右開きドアモデルを新たにラインアップ

これまでの左開きドアモデルに加え、右開きドアモデルを追加。置き場所に合わせて選ぶことができます。洗濯物を出し入れする動線に合わせて開閉方向を選べるので、洗濯時のムダな動作を少なくできます。

１. 置けないを解決！洗濯容量10kgなのに従来の縦型洗濯機より小さい（※1）コンパクトサイズ

幅600mm×高さ857mm×奥行595mmというコンパクトなサイズで、10kgながらも縦型洗濯機よりも小さく、設置場所や搬入経路の問題で購入を諦めていた方にも特におすすめの商品です。

※1 10kg全自動洗濯機 NT100S1（幅540mm×高さ982mm×奥行601mm）との外形寸法による体積比較

２. 忙しい方にもおすすめ！60分の「特急洗乾コース」

調査の結果、乾燥機能を毎日使用する人は約20%であることが分かりました。（※2）その理由として「乾燥に時間がかかる」という声が多く挙がりました。そこで、約2kgの衣類を約60分で洗濯から乾燥まで完了する「特急洗乾コース」を搭載。（※3）

すき間時間の洗濯や、洗い忘れた洋服を急いで洗濯・乾燥したいときに便利です。

※2 自社調べ （N=218）

※3 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。

３. お手入れラクラク！乾燥フィルターを毎回自動で洗浄

乾燥機能を使うたびに必要だった、本体から取り外しての乾燥フィルターお手入れの手間を省きました。乾燥時に糸くずと埃を自動で洗い流すので、毎回取り外してお手入れをする必要がありません。

ご購入前もご購入後もニトリがサポート。購入前の商品仕様や設置などに関する質問はオンライン相談サービスがご利用いただけます。そして、購入後も安心してお使いいただける5年間の無料保証付き（※4）です。

※4 メーカー（ニトリ）の保証期間（1年間）終了後も自然故障*（製品暇疵）による機器故障について「無償修理」が受けられるサービスです。

*「自然故障」とは、取扱い説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で適切に使用している中で発生した故障 （製品そのものに起因する電気的・機械的な故障）で、部品交換を伴う故障です。

ヒートポンプ×ヒーターのハイブリッド式を採用した、よりスピーディに乾燥できる「12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1」は、期間限定価格139,900円（2026年6月1日～2026年7月26日の期間）で販売中です。

ぜひこの機会にニトリの「ドラム式洗濯乾燥機」をご検討ください。

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

※5 ダークグレーはニトリネットで販売

【商品名】10kgドラム式洗濯乾燥機 洗剤自動投入 (ND100KL2)

【価格】99,900円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063822s/

【商品名】12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機 (ND120HL1)

【価格】149,900円 期間限定価格：139,900円

※2026年6月1日～2026年7月26日までの期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400051355s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。